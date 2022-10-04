Про це 24 каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона також зауважила, що є інструкції про те, як правильно здаватися в полон.

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Що відомо про мобілізацію на окупованих територіях

Гуменюк зазначила, що наразі важко сказати, наскільки масовий характер має мобілізація українців на захоплених територіях. Тому що населені пункти перебувають під окупацією і ми не маємо повноцінної інформації.

Але знаємо, що такі списки складаються, що така робота ведеться. Чоловіків 18 – 35 років збирають, виводять із будівель та власних домівок,

– сказала керівниця пресцентру ОК "Південь".

За її словами, чоловіків збирають на спеціальних пунктах, проводять із ними так звані співбесіди та перевдягають в однострій. Відбувається таке, зокрема, на тимчасово окупованій території Херсонщини. Насамперед забирають тих, хто паспортизувався червоними книжечками.

Як діяти у випадку мобілізації до армії окупанта

Гуменюк зауважила, що за допомогою нашої інформаційної кампанії ці люди обізнані, як правильно поводитися, як, прибувши в підрозділ, вивести з ладу техніку та перехилити всіх на бік міжнародного гуманітарного права.

Пам'ятаємо про те, що людське життя – найвища цінність,

– наголосила вона.

Вона додала, що, якщо комусь погрожують позбавленням життя або під загрозою зброї примушують до таких дій, то краще вдягати однострій, поповнити армію, в яку силоміць забирають. А далі робити так, щоб бути корисним Україні.

Як проходить мобілізація на окупованих територіях та що робити українцям: дивіться відео

Як здаватися в полон

Гуменюк розповіла, що інструкції про те, як правильно здаватися в полон. Вони є на верифікованій сторінці Оперативного командування "Південь", а також у тих, хто перебуває в окопах із протилежного боку.

Тому що ми маємо способи донести до них цю інформацію. Є такі інструкції в електронних розсиланнях, які вони отримують на свої телефони,

– сказала керівниця пресцентру ОК "Південь".

За її словами, в інструкціях покроково вказано, що як діяти для того, що перейти в обмінний фонд, скласти зброю і перейти під егіду міжнародного гуманітарного права

У них є дистанційний спосіб застосувати до себе ці поблажливі умови. Тобто вони обізнані про QR-коди, телефони, електронну пошту та інші способи, включно з чат-ботами, через які можна повідомити про свої наміри, а далі вже наша турбота, як це зробити,

– заявила Гуменюк.

Вона додала, що є звернення і від ворожих підрозділів, і від індивідуальних осіб про наміри здатися в полон. Наразі вони ще не масові, оскільки відповідна інформаційна кампанія працює нетривалий час.

Мобілізація на окупованих територіях: що відомо