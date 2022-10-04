Про це 24 каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, останні декілька днів росіяни переміщують нові ракетно-зенітні комплекси С-300.

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Які пересування здійснюють росіяни в Мелітополі

Федоров зазначив, що російські загарбники визначили для себе Мелітополь як такий собі логістичний центр Півдня України.

Тому стандартна кожного дня йде якась ротація техніки,

– сказав мер Мелітополя.

За його словами, впродовж останніх декількох днів російські війська переміщують нові ракетно-зенітні комплекси С-300, якими вони гатять насамперед по Запоріжжю та найближчих містах. Є також великі пересування боєкомплектів.

На жаль, ми побачили вже на території Мелітопольського району "мобіків", які приїхали до населених пунктів і там проходять якесь злагодження,

– заявив Федоров.

Тому, резюмував мер Мелітополя, на тимчасово окупованій території Запорізької області здійснюються різні переміщення російських військ.

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