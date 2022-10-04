Про це 24 каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, останні декілька днів росіяни переміщують нові ракетно-зенітні комплекси С-300.
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Які пересування здійснюють росіяни в Мелітополі
Федоров зазначив, що російські загарбники визначили для себе Мелітополь як такий собі логістичний центр Півдня України.
Тому стандартна кожного дня йде якась ротація техніки,
– сказав мер Мелітополя.
За його словами, впродовж останніх декількох днів російські війська переміщують нові ракетно-зенітні комплекси С-300, якими вони гатять насамперед по Запоріжжю та найближчих містах. Є також великі пересування боєкомплектів.
На жаль, ми побачили вже на території Мелітопольського району "мобіків", які приїхали до населених пунктів і там проходять якесь злагодження,
– заявив Федоров.
Тому, резюмував мер Мелітополя, на тимчасово окупованій території Запорізької області здійснюються різні переміщення російських військ.
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Ситуація в окупованому Мелітополі: що відомо
- Окупанти збільшують тиск на мирне населення у тимчасово окупованих районах Запорізької області. Вони організовують примусову мобілізацію, а також створюють перепони виїзду українців на вільну від росіян територію.
- Окупанти продовжують знущатися з людей у тимчасово захопленому Мелітополі. Чоловіків у місті хапають прямо на вулицях, а тих, хто хоче виїхати – змушують днями чекати в черзі.
- Після того, як Росія оголосила про анексію 4 областей України, люди масово почали залишати тимчасово окуповані території. У Василівці тисячі людей стоять у черзі на виїзд з міста.