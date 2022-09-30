Утім, самій російській "партії війни" мобілізація ніяк не нашкодила, оскільки є цілком в їхніх інтересах. Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиціонер Леонід Невзлін.

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Путін може "захворіти"

Невзлін зазначив, якщо Путін стане слабким або не зможе більше приймати жорсткі рішення, влада може перейти до "партії війни". Так, російський президент може "захворіти" та відійти від справ за спільною згодою представників партії. Все залежить від того, як далі розвиватимуться події на фронті.

Один з варіантів – Путіна відсторонять і буде колективне правління цих людей ("партії війни" – 24 канал),

– розповів російський опозиціонер.

Довідка. До складу "партії війни" входять радикальні політики, представники армії та силових структур, які не уявляють себе у мирній політиці.

До кого перейде влада

Невзлін розповів, що формально російський президент може не йти з посади. У випадку, якщо він "захворіє", його обов'язки буде виконувати прем'єр-міністр Міхаіл Мішустін.

"Але проти "людей з рушницею" він ніколи нічого не робитиме і все виконуватиме. Він й так, бідолага, намагається зайвого не сказати й нікуди не втрутитися", – відзначив російський опозиціонер.

Його можна використати, як номінальну фігуру відповідно до законодавства, але правити будуть ті ж самі: генерали, Ковальчук, Прігожин, Кадиров та Золотов – у межах своїх інтересів, й деякі інші силові структури,

– повідомив Невзлін.

Він зауважив, що від усунення Путіна мало що зміниться у найближчій перспективі. А також додав, що останнім часом від системних лібералів та адміністрації Кірієнка йде витік щодо конкретної зміни членів уряду до листопада цього року. Такі зміни, ймовірно, відбудуться, зокрема у соціальній сфері, але це не матиме значущого впливу.

Повний стрім з Леонідом Невзліним: дивіться відео

Нагадаємо, що російський публіцист Андрій Піонтковський також заявляв, що у Путіна виник конфлікт з близьким оточенням. Він нагадав, що звернення російського президента переносилося кілька разів. Цілком ймовірно, оточення Владіміра Путіна намагалося його зупинити.

"Вже очевидний конфлікт Путіна не просто з елітами, а зі своїм близьким оточенням. Вони останні години перед зверненням, у якому він зробив три самогубних кроки, намагалися його зупинити", – підсумував Піонтковський.