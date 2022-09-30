Впрочем, самой российской "партии войны" мобилизация никак не навредила, поскольку есть целиком в их интересах. Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционер Леонид Невзлин.

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Путин может "заболеть"

Невзлин отметил, если Путин станет слабым или не сможет больше принимать жесткие решения, власти могут перейти в "партию войны". Так, российский президент может "заболеть" и отойти от дел по совместному согласию представителей партии. Все зависит от того, как будут дальше развиваться события на фронте.

Один из вариантов – Путина отстранят и будет коллективное правление этих людей ("партии войны" – 24 канал),

– рассказал российский оппозиционер.

Справка. В состав "партии войны" входят радикальные политики, представители армии и силовых структур, не представляющие себя в мирной политике.

К кому перейдет власть

Невзлин рассказал, что формально российский президент может не уходить с поста. В случае если он "заболеет", его обязанности будет выполнять премьер-министр Михаил Мишустин.

"Но против "людей с ружьем" он никогда ничего не будет делать и все будет выполнять. Он и так, бедняга, пытается лишнего не сказать и никуда не вмешаться", – отметил российский оппозиционер.

Его можно использовать как номинальную фигуру в соответствии с законодательством, но править будут те же: генералы, Ковальчук, Пригожин, Кадыров и Золотов – в пределах своих интересов, и некоторые другие силовые структуры,

– сообщил Невзлин.

Он отметил, что от отстранения Путина мало что изменится в ближайшей перспективе. А также добавил, что в последнее время от системных либералов и администрации Кириенко идет утечка конкретного изменения членов правительства до ноября этого года. Такие изменения, вероятно, произойдут, в частности, в социальной сфере, но это не будет иметь значимого влияния.

Полный стрим с Леонидом Невзлиным: смотрите видео

Напомним, что российский публицист Андрей Пионтковский также заявлял, что у Путина возник конфликт с близким окружением. Он напомнил, что обращение российского президента переносилось несколько раз. По всей вероятности, окружение Владимира Путина пыталось его остановить.

"Уже очевиден конфликт Путина не просто с элитами, а со своим близким окружением. Они последние часы перед обращением, в котором он сделал три самоубийственных шага, пытались его остановить", – подытожил Пионтковский.