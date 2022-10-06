Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Іван Яковина. Так, Шойгу можуть лишити "весільним генералом" без повноважень.

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Можливо, він буде вважатися міністром оборони, але реальні важелі влади у нього заберуть. Адже він не виправдав довіри. Його "пєсєнка спєта",

– вважає опозиціонер.

Цікаво, що прямої критики Шойгу з боку пропагандистів раніше не спостерігалося. Однак, додав Яковина, коли сварять армію – сварять безпосередньо Шойгу. "Не Путіна ж вони сварять, звісно Шойгу", – наголосив він.

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