Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Іван Яковина. Так, Шойгу можуть лишити "весільним генералом" без повноважень.
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Можливо, він буде вважатися міністром оборони, але реальні важелі влади у нього заберуть. Адже він не виправдав довіри. Його "пєсєнка спєта",
– вважає опозиціонер.
Цікаво, що прямої критики Шойгу з боку пропагандистів раніше не спостерігалося. Однак, додав Яковина, коли сварять армію – сварять безпосередньо Шойгу. "Не Путіна ж вони сварять, звісно Шойгу", – наголосив він.
Відставка Шойгу: що відомо
- Росії не вдалося "захопити Україну за 3 дні", тож тепер потрібно звинуватити когось у провалі. У Кремлі активно критикують міноборони, а отже – Сєргєя Шойгу. В Інституті вивчення війни зауважують: це може свідчити про те, що незабаром Шойгу "знесуть" і зроблять винуватцем у всіх бідах. Найімовірніше, Путін буде затягувати з вироком для міністра стільки, скільки зможе.
- Рамзан Кадиров публічно розкритикував керівництво Росії після розгрому російських військ у Лимані. Він разом з "кухарем Путіна" Євгенієм Прігожиним мітить на місце міністра оборони Сєргєя Шойгу.
- Раніше у британській розвідці повідомляють, що російський міністр оборони Сергій Шойгу зараз відсторонений від керівництва. Путіна про хід війни інформують безпосередньо оперативні командири.