Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Иван Яковина. Шойгу могут оставить "свадебным генералом" без полномочий.
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Возможно, он будет считаться министром обороны, но реальные рычаги власти у него отнимут. Он ведь не оправдал доверия. Его "песенка спета",
– считает оппозиционер.
Любопытно, что прямой критики Шойгу со стороны пропагандистов раньше не наблюдалось. Однако, добавил Яковина, когда ругают армию – ругают непосредственно Шойгу. "Не Путина же они ругают, конечно, Шойгу", — подчеркнул он.
Отставка Шойгу: что известно
- России не удалось "захватить Украину за 3 дня", так что теперь нужно обвинить кого-то в провале. В Кремле активно критикуют минобороны, а значит – Сергея Шойгу. В Институте изучения войны отмечают: это может свидетельствовать о том, что вскоре Шойгу "снесут" и сделают виновником во всех бедах. Скорее всего, Путин будет затягивать с приговором для министра столько, сколько сможет.
- Рамзан Кадыров публично подверг критике руководство России после разгрома российских войск в Лимане. Он вместе с "поваром Путина" Евгением Пригожиным метит на место министра обороны Сергея Шойгу.
- Ранее в британской разведке сообщают, что российский министр обороны Сергей Шойгу сейчас отстранен от руководства. Путина о ходе войны информируют непосредственно оперативные командиры.