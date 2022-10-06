Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Иван Яковина. Шойгу могут оставить "свадебным генералом" без полномочий.

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Возможно, он будет считаться министром обороны, но реальные рычаги власти у него отнимут. Он ведь не оправдал доверия. Его "песенка спета",

– считает оппозиционер.

Любопытно, что прямой критики Шойгу со стороны пропагандистов раньше не наблюдалось. Однако, добавил Яковина, когда ругают армию – ругают непосредственно Шойгу. "Не Путина же они ругают, конечно, Шойгу", — подчеркнул он.

Отставка Шойгу: что известно