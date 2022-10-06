Про це 24 каналу сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, проблеми Росії на фронті вказують на те, що вона радше готуватиметься до сценарію виведення військ з України.

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Чи можливий сценарій зміни влади в Росії

Клочок зазначив, що сценарій зміни влади в Росії можна розглядати з погляду мети, яку вони ставлять. Якщо вище керівництво цієї країни прагне продовжувати війну, то Дмітрій Медведєв може замінити Владіміра Путіна. Якщо ж росіяни хочуть припинення війни, тобто стабілізації країни, то не в їхніх інтересах ставити Медведєва на чолі країни.

Варіант того, що зараз вища політична еліта Російської Федерації готується до припинення воєнних дій, – це дуже високий варіант,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Адже в Росії, за його словами, останнім часом усе більше вимагають припинення воєнних дій. Тому питання особи нового керівника залежатиме від цілей.

Чи може Росія вивести війська з України

Клочок зауважив, що у росіян зараз не так багато засобів до ескалації на фронті. Заяви про ядерну зброю є інформаційною війною, адже її застосування малоймовірне навіть із практичного погляду самих росіян.

Проблеми і з технікою, і зі спорядженням більш ніж очевидні. Грошове забезпечення та інше – це той ворох проблем, який є у Росії. Не помічати його неможливо,

– сказав він.

За словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа", все це вказує на те, що Росія радше готуватиметься до сценарію виведення військ з України. Тому що тим, хто нині перебуває при владі, важливо зберегти наявну політичну модель.

А подальші поразки на фронті, зауважив Клочок, можуть призвести до зміни політичної структури і моделі Росії. Тобто до влади прийдуть інші люди, які переформатують політичний устрій Російської Федерації.

Тоді ця верхівка, яка зараз може втриматися за рахунок зміни Путіна, не буде при вже владі. Вони це чудово розуміють,

– зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

На його думку, єдиним технічним питанням є те, в який спосіб усунути Путіна від влади та поставити більш лояльного, але все ж імперського чиновника на чолі Росії.

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Яка ймовірність добровільного відходу Путіна від влади

Клочок вважає, що Путін сам не піде на зміну влади в Російській Федерації. На це вказують, зокрема, його дії щодо ескалації.

Путін продемонстрував неготовність до мирного припинення війни. Мовиться про дипломатичний спосіб, щоб самому вивести війська з території чотирьох областей і Криму та сісти за стіл переговорів на умовах України. Він на це не піде,

– певен керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Тому, резюмував він, єдиним варіантом залишається усунення Путіна у фізичний спосіб. Його можуть просто заарештувати й десь посадити, заявивши, що хворий. Можливо, процес затримується, тому що усувати від влади треба не лише чинного главу Кремля, а й близьких до нього осіб.

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