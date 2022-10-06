У Генштабі ЗСУ повідомили, що зі Сватове Луганської області вивезли 3 автобуси з колаборантами. Їх "евакуювали" ближче до російського кордону.

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Колаборанти втікають зі Сватове

Зі Сватове, у якому окупанти зараз готуються до оборони, до Новопскова вивезли 3 автобуси з колаборантами.

В результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ, відзначається виїзд поплічників окупаційної влади. Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів,

– мовиться у повідомленні Генштабу.

Схожа ситуація на тимчасово окупованій території Херсонської області. Там представники приватних охоронних кампаній з ТОТ АР Крим планують евакуюватися назад на півострів.

На Херсонщині поранених евакуюють через Дніпро

Днем раніше у Генштабі повідомили, що на Херсонщині росіяни евакуюють поранених та техніку через Дніпро.

Натомість на Луганщині так багато поранених, що усі медичні установи заповнені. Тож "трьохсотих" окупантів почали класти у школах.

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