В Генштабе ВСУ сообщили, что из Сватово Луганской области вывезли 3 автобуса с коллаборантами. Их "эвакуировали" ближе к российской границе.

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Коллаборанты бегут из Сватово

Из Сватово, в котором оккупанты сейчас готовятся к обороне, до Новопскова вывезли 3 автобуса с коллаборантами.

В результате постепенного освобождения Силами обороны временно захваченных территорий, одновременно с отходом подразделений российских оккупационных войск, отмечается выезд сообщников оккупационной власти. Так, по имеющейся информации, из населенного пункта Сватово до Новопскова Луганской области зафиксировано перемещение трех автобусов сторонников оккупантов,

– говорится в сообщении Генштаба.

Похожая ситуация на временно оккупированной территории Херсонской области. Там представители частных охранных кампаний из ТОТ АР Крым планируют эвакуироваться обратно на полуостров.

В Херсонской области раненых эвакуируют через Днепр

Днем ранее в Генштабе сообщили, что в Херсонской области россияне эвакуируют раненых и технику через Днепр.

В то же время в Луганской области так много раненых, что все медицинские учреждения заполнены. Поэтому "трехсотых" оккупантов начали класть в школах.

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