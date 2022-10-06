В Інституті з вивчення війни зауважили, що контрнаступ ЗСУ на Харківщині ще не дійшов до логічного завершення. Але це не заважає нашим військовим просуватися до заходу Луганської області.

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Ворогів вибивають з Луганської області

За словами укладачів звіту, 5 жовтня українським військовим вдалося звільнити Греківку та Макіївку. Вони розташовані усього за якихось 20 кілометрів від Сватового. Нагадаємо, що Сергій Гайдай напередодні озвучив про звільнення від ворога шести населених пунктів в області. Але їх він не назвав.

Аналітики нагадали, що 6 вересня ЗСУ почали маневрову фазу контрнаступу на Харківщині. Вона, власне, дійшла й до Луганщини. Укладачі звіту наголосили, що росіянам не вдалося утримати береги річок Оскіл і Сіверський Донець, які використовували як природні рубежі. Це й дозволило нашим захисникам просунутися до уразливих частин окупованих територій України.

За словами експертів, місцевість на заході Луганщини придатна для швидкої маневрової війни. Її, власне, українські сили ефективно використовували на сході Харківщини. Аналітики не виключають, що успіхи ЗСУ змусять ворога посилити укріплення західної частини Луганщини.

Оскільки контрнаступ триває і на Півночі і на Півдні, то не виключено, що Кремль буде змушений розставляти пріоритети. В Інституті вважають, що оборона одного з напрямків з жертвою другим дозволить ЗСУ досягнути успіху на обох.

Деокупація Луганщини почалася

Гайдай напередодні заявив, що вже на офіційному рівні можна говорити про те, що область звільняють з-під окупації. По-перше, про це свідчить кілька населених пунктів, які вже вдалося відбити. По-друге, самі російські військові розуміють, що їм не втекти від контрнаступу. Ворог шалено боїться зазнати втрат. Саме тому, за словами Гайдая, загарбники мінують все, що лише можуть. Мовиться і про дороги, і про будівлі й інше.

Водночас глава ОВА звернувся до мешканців області. Він попрохав їх не поспішати з поверненням до своїх осель. Слід розуміти, що небезпека зберігатиметься, хоч і з населених пунктів виб'ють окупантів. Спочатку слід буде провести розмінування територій, і лише після цього можна буде говорити про можливість повернутися.

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