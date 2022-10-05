Звільнено Ямпіль та Терни

Звільнення селища Ямпіль попередньо підтвердив президент Володимир Зеленський. 24 канал зібрав актуальну інформацію про звільнення територій на Луганщині та Донеччині.

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Бійці 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" на честь загиблих побратимів підняли українські прапори над Ямполем та Тернами на Донеччині.

Підняття українського стягу над Ямполем: відео

Зауважимо, що селище міського типу Ямпіль розташоване в Лиманській міській громаді Донецької області. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 29 квітня ворожим військам вдалося його захопити.

Встановлення синьо-жовтого над Тернами: відео

Кому присвячено урочисте підняття стяга над деокупованим Ямполем

Під час штурму населеного пункту Ямпіль на Донеччині, загинули командир роти Микола Озеров – позивний "Крим" та кулеметник Владислав Стасів – позивний "Динамо".

Підполковник, кавалер ордена Богдана Хмельницького Микола Озеров особисто повів свою роту на перший штурм Ямполя та загинув внаслідок важкого поранення, рятуючи свого побратима.

Кулеметник роти, 23-річний Владислав Стасів, загинув від кулі снайпера.

До теми – ЗСУ зайшли в Ямпіль: дивитись відео

Де розташовані звільнені селища на карті:

Деокуповані Греківка та Макіївка

Також сьогодні стало відомо про звільнення селищ на Луганщині – Греківки та Макіївки. Про це свідчать дані карти Deepstate.



ЗСУ звільнили Макіївку / Скриншот Deepstate

Деокупацію Луганщини розпочато