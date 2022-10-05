Освобождены Ямполь и Терны

Увольнение поселка Ямполь предварительно подтвердил президент Владимир Зеленский. 24 канал собрал актуальную информацию об освобождении территорий в Луганской и Донбассе.

Внимание ВСУ имеют значительные успехи на Херсонщине, в то же время наступая на Харьковщине и Луганщине – ISW

Бойцы 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" в честь погибших собратьев подняли украинские флаги над Ямполем и Тернами Донецкой области.

Поднятие украинского флага над Ямполем: видео

Отметим, что поселок городского типа Ямполь расположен в Лиманской городской общине Донецкой области. Во время полномасштабного вторжения России в Украину 29 апреля вражеским войскам удалось его захватить.

Установка сине-желтого над Тернами: видео

Кому посвящено торжественное поднятие флага над деоккупированным Ямполем.

Во время штурма населенного пункта Ямполь на Донетчине погибли смертью героев командир роты Николай Озеров (позывной "Крым") и пулеметчик Владислав Стасов (позывной "Динамо").

Подполковник, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Озеров лично повел свою роту на первый штурм Ямполя и погиб в результате тяжелого ранения, спасая своего собрата. Пулеметчик роты, 23-летний Владислав Стасов, погиб от пули снайпера.

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Где расположены освобожденные поселки на карте:

Деоккупированные Грековцы и Макеевка

Также сегодня стало известно об освобождении поселков в Луганской области - Грековке и Макеевке. Об этом свидетельствуют данные карты Deepstate.



ВСУ уволили Макеевку / Скриншот Deepstate

Деокупация Луганщины начата