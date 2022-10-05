Про це 24 каналу сказав політолог Олег Саакян. За його словами, якщо глава Кремля все ж наважиться на ядерний удер – це переведе конфлікт в абсолютно іншу категорію.

Зверніть увагу Путін буде робити все, аби переконати світ у своєму божевіллі, – Гудков про ядерний шантаж Росії

Чи оголосить Путін офіційно війну

Саакян зазначив, що, як показує соціологія, після оголошення мобілізації в Російській Федерації значно зріс рівень тривожності.

Звісно, вдається перекинути відповідальність. Треба віддати належне російській пропаганді. Знову в них цар хороший, а бояри – погані, які на місцях влаштовують перегини,

– сказав політолог.

Він зауважив, що для того, аби за таких умов оголосити війну, Росії потрібно повністю переходити на рейки військової економіки.

Тоді потрібно, щоб уся система стала на військові рейки. А вона не здатна. Вона трухлява, не може взути, підготувати, оснастити цю частину, яка вже мобілізована,

– наголосив Саакян.

За його словами, зараз у Росії всюди йдуть управлінські розриви. Кадиров критикує російське міноборони, до нього приєднується Пригожин. Росгвардія відмовчується, а адміністрація Путіна починає загашувати емоції й, зокрема, рекомендує стримати їх Кадирову. Тобто починається конфлікт, який виривається в публічне поле.

Зараз режиму доводиться реагувати на те, що конфлікт загострюється. І він не може його зупинити,

– заявив політолог.

Він заявив, що Путін та його режим змушені реагувати на полярні суспільні думки – тих, хто втікає з країни, а також тих фашистів, які закликають до застосування ядерної зброї. Тобто тепер уже главі Кремля нав'язують гру.

Чи наважиться Путін на ядерний удар

Саакян вважає, що є дві речі, яких можна боятися. Зокрема, самого ядерного удару, а також того, що він призведе до того, що світ злякається й перестане підтримувати Україну.

Принаймні ту частину, яка боїться, що світ зупиниться в підтримці України після цього, я точно можу заспокоїти. Не зупиниться. Навпаки,

– наголосив він.

За його словами, Росія зараз стала таким собі супермаркетом зі знижками, який перед закриттям розпродає товари, і всі звідти намагаються собі максимально скупитися.

Всім суб'єктам доведеться зайняти однозначну позицію – ізоляція Росії. Тому що ядерний удар – це вже не жарти будуть,

– зауважив Саакян.

Адже, пояснив він, це переведення конфлікту в абсолютно іншу категорію, яка починає загрожувати не лише ліберальним демократіям та устрою, який створився після Другої світової війни, а й визначній ролі ядерних держав у цілому світі, зокрема, Китаю, Індії, Британії та інших держав.

Тобто, за словами політолога, для Росії будуть абсолютно зворотні результати, ніж те, що вона хоче отримати. А українське суспільство теж не вдасться зламати.

Водночас Саакян додав, що людей, які бояться самого ядерного удару, нема змоги зараз заспокоїти. Адже цей страх залишатиметься до останнього дня війни. Це загалом малопрогнозована ситуація.

Як Путін погрожує світу ядерною зброєю

Путін 21 вересня пригрозив світу ядерною зброєю. Він сказав, що Росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". У своїй "промові" глава Кремля наголосив, що не блефує.

Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від очільника Кремля Владіміра Путіна не є чимось новим. Але, за словами українського лідера, не можна відкидати ризики.

На ймовірні дії Росії мають реагувати інші ядерні держави, щоб продовжувати стримувати Москву від агресивних намірів. Так вважає радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

На пресконференції в ООН Сєргєй Лавров став погрожувати "ядерною доктриною". Він заявив, що всі російські закони й доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" через псевдореферендуми території України.

Вас може зацікавити – у Росії вже немає грошей на виплати мобілізованим: дивіться відео