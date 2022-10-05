Про це 24 каналу сказав російський опозиціонер Геннадій Гудков. Він пояснив, що у випадку застосування ядерної зброї Путін стане людиною, якій бажатимуть смерті понад 50 найвпливовіших держав світу.

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Путін шантажує світ ядерною зброєю

Гудков вважає, що Путін серйозно шантажуватиме світ ядерною зброєю. Таку ж думку мають і більшість експертів. Але, щоб цей шантаж був достовірним, потрібно зробити так, аби в це повірили.

Мені задається, що зараз Путін робитиме все, щоб переконати світ у своєму цілковитому божевіллі та готовності застосувати ядерну зброю,

– сказав він.

Російський опозиціонер припускає, що у нього це буде виходити, тому що не можна недооцінювати ступінь божевілля та рівень ідіотизму, який зараз характерний для Кремля, Путіна та його оточення.

З одного боку, ми не маємо права недооцінювати загрози й розслаблятися. З іншого боку, я все-таки вірю, що Путін хоче жити. Вся ця мобілізація, всі закручування гайок говорять про те, що він хоче за всяку ціну втримати свій режим і не збирається помирати,

– наголосив Гудков.

Він пояснив, що застосування ядерної зброї перетворить Путіна навіть не на Усаму бін Ладена, а на людину, якій бажатимуть смерті та створюватимуть відповідну ситуацію 50 із гаком найвпливовіших держав світу.

Російський опозиціонер сподівається, що все це закінчиться ядерним шантажем і Путін не наважиться використати ядерну зброю, тому що це буде для нього смертельно небезпечно.

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Які можуть бути кроки Путіна, щоб світ повірив

Гудков зауважив, що випробування ядерної зброї заборонено в трьох сферах – на суходолі, у воді та в повітрі. Залишилася лише підземна сфера, але навіть на це запроваджено мораторій.

Є також міжнародна угода про заборону виведення ядерної зброї у космос. Тобто де вони можуть випробовувати!? Якщо Путін це зробить – це фактично означатиме застосування ядерної зброї,

– заявив російський опозиціонер.

За його словами, якщо Путін зважиться на такий крок, то це буде грубим порушенням усіх міжнародних відносин і гарантій щодо ядерної зброї. Це буде вкрай зухвалий крок, який призведе до катастрофічної зміни щодо Путіна з боку всіх держав.

Це чітко треба розуміти і Владіміру Путіну, і в Кремлі загалом усім тим, хто щось може йому радити. Тобто це буде цілковита ізоляція. І Китай відвернеться, і Індія відвернеться, і Афган відвернеться,

– наголосив Гудков.

Тому, зауважив він, незрозуміло, як Путін може випробувати цю зброю. Однак він усе ж може здійснити ядерний удар. Деякі експерти та британська розвідка заявляють про можливість застосування ядерної зброї, умовно кажучи, десь в акваторії Чорного моря. Це, своєю чергою, спричинить найжорсткіші наслідки, адже тоді в бій вступить НАТО.

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