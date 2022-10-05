Об этом 24 каналу сказал политолог Олег Саакян. По его словам, если глава Кремля все же решится на ядерный удер – это переведет конфликт в совершенно иную категорию.
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Объявит ли Путин официально войну
Саакян отметил, что, как указывает социология, после объявления мобилизации в Российской Федерации существенно возрос уровень тревожности.
Конечно, удается перебросить ответственность. Надо отдать должное российской пропаганде. Снова у них царь хороший, а бояре – плохие, которые на местах устраивают перегибы,
– сказал политолог.
Он отметил, что для того, чтобы в таких условиях объявить войну, России нужно полностью переходить на рельсы военной экономики.
Тогда нужно, чтобы вся система стала на военные рельсы. А она не способна. Она трухлявая, не может обуть, подготовить, оснастить ту часть, которая уже мобилизована,
– подчеркнул Саакян.
По его словам, сейчас в России повсюду идут управленческие разрывы. Кадыров критикует российское минобороны, к нему присоединяется Пригожин. Росгвардия отмалчивается, а администрация Путина начинает гасить эмоции и, в частности, рекомендует сдержать их Кадырову. То есть, начинается конфликт, который вырывается в публичное поле.
Сейчас режиму приходится реагировать на то, что конфликт обостряется. И он не может его остановить,
– заявил политолог.
Он заявил, что Путин и его режим вынуждены реагировать на полярные общественные мысли – тех, кто бежит из страны, а также тех фашистов, которые призывают к применению ядерного оружия. То есть теперь уже главе Кремля навязывают игру.
Решится ли Путин на ядерный удар
Саакян считает, что есть две вещи, которых можно бояться. В частности, самого ядерного удара, а также того, что он приведет к тому, что мир испугается и перестанет поддерживать Украину.
По крайней мере, ту часть, которая боится, что мир остановится в поддержке Украины после этого, я точно могу успокоить. Не остановится. Напротив,
– подчеркнул он.
По его словам, Россия сейчас стала неким супермаркетом со скидками, который перед закрытием распродает товары, и все оттуда пытаются максимально скупиться.
Всем субъектам придется занять однозначную позицию – изоляция России. Потому что ядерный удар – это уже не шутки будут,
– заметил Саакян.
Ведь, объяснил он, это перевод конфликта в совершенно иную категорию, которая начинает угрожать не только либеральным демократиям и строю, создавшемуся после Второй мировой войны, но и выдающейся роли ядерных государств во всем мире, в частности, Китая, Индии, Британии и других государств.
То есть, по словам политолога, для России будут абсолютно противоположные результаты, чем то, что она хочет получить. А украинское общество тоже не сломается.
В то же время Саакян добавил, что людей, которые боятся самого ядерного удара, сейчас нет возможности успокоить. Ведь этот страх будет оставаться до последнего дня войны. Это в целом малопрогнозируемая ситуация.
Как Путин угрожает миру ядерным оружием
- Путин 21 сентября пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что Россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". В своей "речи" глава Кремля подчеркнул, что не блефует.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы Кремля Владимира Путина не является чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.
- На возможные действия России должны реагировать другие ядерные государства, чтобы продолжать сдерживать Москву от агрессивных намерений. Так считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
- На пресс-конференции в ООН Сергей Лавров стал угрожать "ядерной доктриной". Он заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через псевдореферендумы территории Украины.
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