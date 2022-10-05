Об этом 24 каналу сказал политолог Олег Саакян. По его словам, если глава Кремля все же решится на ядерный удер – это переведет конфликт в совершенно иную категорию.

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Объявит ли Путин официально войну

Саакян отметил, что, как указывает социология, после объявления мобилизации в Российской Федерации существенно возрос уровень тревожности.

Конечно, удается перебросить ответственность. Надо отдать должное российской пропаганде. Снова у них царь хороший, а бояре – плохие, которые на местах устраивают перегибы,

– сказал политолог.

Он отметил, что для того, чтобы в таких условиях объявить войну, России нужно полностью переходить на рельсы военной экономики.

Тогда нужно, чтобы вся система стала на военные рельсы. А она не способна. Она трухлявая, не может обуть, подготовить, оснастить ту часть, которая уже мобилизована,

– подчеркнул Саакян.

По его словам, сейчас в России повсюду идут управленческие разрывы. Кадыров критикует российское минобороны, к нему присоединяется Пригожин. Росгвардия отмалчивается, а администрация Путина начинает гасить эмоции и, в частности, рекомендует сдержать их Кадырову. То есть, начинается конфликт, который вырывается в публичное поле.

Сейчас режиму приходится реагировать на то, что конфликт обостряется. И он не может его остановить,

– заявил политолог.

Он заявил, что Путин и его режим вынуждены реагировать на полярные общественные мысли – тех, кто бежит из страны, а также тех фашистов, которые призывают к применению ядерного оружия. То есть теперь уже главе Кремля навязывают игру.

Решится ли Путин на ядерный удар

Саакян считает, что есть две вещи, которых можно бояться. В частности, самого ядерного удара, а также того, что он приведет к тому, что мир испугается и перестанет поддерживать Украину.

По крайней мере, ту часть, которая боится, что мир остановится в поддержке Украины после этого, я точно могу успокоить. Не остановится. Напротив,

– подчеркнул он.

По его словам, Россия сейчас стала неким супермаркетом со скидками, который перед закрытием распродает товары, и все оттуда пытаются максимально скупиться.

Всем субъектам придется занять однозначную позицию – изоляция России. Потому что ядерный удар – это уже не шутки будут,

– заметил Саакян.

Ведь, объяснил он, это перевод конфликта в совершенно иную категорию, которая начинает угрожать не только либеральным демократиям и строю, создавшемуся после Второй мировой войны, но и выдающейся роли ядерных государств во всем мире, в частности, Китая, Индии, Британии и других государств.

То есть, по словам политолога, для России будут абсолютно противоположные результаты, чем то, что она хочет получить. А украинское общество тоже не сломается.

В то же время Саакян добавил, что людей, которые боятся самого ядерного удара, сейчас нет возможности успокоить. Ведь этот страх будет оставаться до последнего дня войны. Это в целом малопрогнозируемая ситуация.

Как Путин угрожает миру ядерным оружием

Путин 21 сентября пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что Россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". В своей "речи" глава Кремля подчеркнул, что не блефует.

Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы Кремля Владимира Путина не является чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.

На возможные действия России должны реагировать другие ядерные государства, чтобы продолжать сдерживать Москву от агрессивных намерений. Так считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

На пресс-конференции в ООН Сергей Лавров стал угрожать "ядерной доктриной". Он заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через псевдореферендумы территории Украины.

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