Наплыв "мобиков" чреват для российской армии новыми проблемами, что может положительно повлиять на контрнаступление ВСУ на Юге и Востоке. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Логистика "мобиков"

Эксперт отметил, что новые российские "мобики" уже заходят в Украину, но только для пополнения тех частей, которые выведены в тыл на доукомплектование.

То есть они сразу не попадают на линию фронта. "Мобики" могут на следующий день только попасть, если они сегодня прибыли. Их поставили в строй и завтра часть пошла на усиление "на ноль". Только в этом случае они могут попасть "на передок". В больших количествах мы их увидим в течение двух-трех недель, не раньше,

– объяснил специалист.

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Мобилизационная "способность"

Обозреватель отметил, что мобилизационная система России на сегодняшний день "просчитана", и Украина знает их "пропускную способность".

Раз в пол года российская армия набирала раньше до 150 тысяч призывников в месяц. Готовили их в течение двух-трех месяцев. То есть, грубо говоря, система может подготовить до 50 тысяч человек в месяц и отправить их на фронт. Сейчас то, что можно увидеть – не больше этой цифры, которая всегда набиралась каждые полгода,

– указал Свитан.

По его мнению, на сегодняшний день оккупанты собрали не более 150 тысяч "мобилизованных", которых еще будут готовить.

"В зависимости от набранных военных специальностей распределят первую, вторую и третью "волны", которые будут по 50 тысяч в месяц, не больше. Больше они просто не смогут экипировать, подготовить и прислать на фронт", – подчеркнул эксперт.

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По его словам, "первая волна" пойдет на доукомплектование тех частей, которые сейчас отошли в тыл на пополнение, "вторая волна" – будет заходить на доукомплектование частей, которые после этого будут выводиться на доукомплектование.

"Это растянется на месяц – полтора, как минимум. Заходить эти "волны" будут медленно, мы будем их отслеживать. Больших проблем, именно волновых, они не создадут. То есть будет плавный "заход", по мере готовности", – добавил Свитан.

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Первые "призывники" уже в Украине

Специалист рассказал, что первые российские мобилизованные уже появились в Украине, но не в большом количестве.

"Это те, кто в этом году проходил плановое "собрание резервистов". То есть "мобики", которые 2 – 3 – 5 месяцев назад прошли собрание и медкомиссии. Их сразу ставят в строй, собирают в группы и отправляют на фронт. Остальных – растянут на месяц – полтора", – отметил обозреватель.

По его мнению, прилив живой силы противника предполагается, но эффекта от этого не будет.

Мы увидим увеличение личного состава в подразделениях, но для россиян это может быть большая проблема, потому что боевому подразделению лучше работать и воевать в основном составе, чем обучать и таскать за собой неготовых людей. "Мобиков" либо бросят и их поразит наша артиллерия, либо они будут "связывать" основные российские войска,

– объяснил Свитан.

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