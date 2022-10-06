Освобождение всех оккупированных Россией территорий имеет свою "логику" и будет происходить поэтапно. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Игаль Левин

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"Тактическая" специфика

Эксперт отметил, что на сегодняшний день ВСУ пользуются тактикой, во время которой в наступательных действиях военные имеют ряд направлений для возможных ударов, среди которых только одно будет основным.

Вы можете иметь 2, 3 или 10 направлений, но основным будет только одно. Также вы проводите ряд наступлений, которые будут "сковывать" или отвлекать противника. И в этом состоит военная хитрость и гений полководца или командующего – угадать, где враг будет использовать второстепенное направление, а где главное, и наоборот,

– объяснил специалист.

По его словам, при наступлении идеальная ситуация для армии тогда, когда враг вообще не смог подготовиться и не знал, где произойдет главное наступление.

"Мы сейчас видим, что Украина наступает на ряде фронтов, но основное наступление Украины по-прежнему одно. Какое именно – знает только Генштаб Украины", – добавил Левин.

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Цель Украины – освободить всю территорию

Обозреватель считает, что выбор основного и вспомогательных ударов – лишь способ запутать врага.

Нужно понимать, что когда Украина говорила, что на Херсонщине будет генеральное наступление, а потом был блиц-удар по деоккупации Харьковщины, то Херсонщина оказалась второстепенным участком. Это военная тактика и военная стратегия. Это делается с целью запугать, запутать и обмануть, не дать понять врагу, где основные военные замыслы,

– указал эксперт.

По его мнению, деоккупация всех территорий Украины – это глобальная стратегическая задача, которая разделена на многие этапы.

"То есть в Украине это сначала Харьковщина, потом "Лиманская операция", сейчас Сватово. Аналогичные действия мы видим на Юге. Все делают поэтапно: сначала уничтожается логистика и мосты, а затем освобождаются территории", – резюмировал Левин.

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