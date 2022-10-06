Освобождение всех оккупированных Россией территорий имеет свою "логику" и будет происходить поэтапно. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Игаль Левин
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"Тактическая" специфика
Эксперт отметил, что на сегодняшний день ВСУ пользуются тактикой, во время которой в наступательных действиях военные имеют ряд направлений для возможных ударов, среди которых только одно будет основным.
Вы можете иметь 2, 3 или 10 направлений, но основным будет только одно. Также вы проводите ряд наступлений, которые будут "сковывать" или отвлекать противника. И в этом состоит военная хитрость и гений полководца или командующего – угадать, где враг будет использовать второстепенное направление, а где главное, и наоборот,
– объяснил специалист.
По его словам, при наступлении идеальная ситуация для армии тогда, когда враг вообще не смог подготовиться и не знал, где произойдет главное наступление.
"Мы сейчас видим, что Украина наступает на ряде фронтов, но основное наступление Украины по-прежнему одно. Какое именно – знает только Генштаб Украины", – добавил Левин.
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Цель Украины – освободить всю территорию
Обозреватель считает, что выбор основного и вспомогательных ударов – лишь способ запутать врага.
Нужно понимать, что когда Украина говорила, что на Херсонщине будет генеральное наступление, а потом был блиц-удар по деоккупации Харьковщины, то Херсонщина оказалась второстепенным участком. Это военная тактика и военная стратегия. Это делается с целью запугать, запутать и обмануть, не дать понять врагу, где основные военные замыслы,
– указал эксперт.
По его мнению, деоккупация всех территорий Украины – это глобальная стратегическая задача, которая разделена на многие этапы.
"То есть в Украине это сначала Харьковщина, потом "Лиманская операция", сейчас Сватово. Аналогичные действия мы видим на Юге. Все делают поэтапно: сначала уничтожается логистика и мосты, а затем освобождаются территории", – резюмировал Левин.
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Контрнаступление ВСУ: главное
- Украинские военные продолжают проводить успешное контрнаступление. По словам аналитиков, из Харьковщины он перекинулся на Луганщину, где продолжают освобождать населенные пункты.
- За первые дни октября подразделения Вооруженных Сил Украины также освободили уже 29 населенных пунктов в Херсонской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Оккупанты вбрасывают резервы, чтобы сдержать украинское наступление и отвоевать утраченные позиции.
- К примеру, 4 октября украинские защитники освободили 9 населенных пунктов. Среди них – Староселье, Давидов Брод, Большая Александровка и т.д. 5 октября Владимир Зеленский сообщил об освобождении Нововоскресенского, Новогригорьевки и Петропавловки.
- Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк 6 октября подчеркнула, что ВСУ уже освободили 400 квадратных километров Херсонщины.