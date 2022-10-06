По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, после крайне успешно проведенного контрнаступления Украины в Харьковской области, а также начала более активного продвижения ВСУ на юге, российское командование на местах решило, что самое время ускориться с разграблением временно оккупированных территорий. Генералы, полковники и майоры, которых никогда не видели на передовой, спустили вниз приказ работать на их обогащение перед потерей городов.
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Сосредоточились захватчики в основном на угоне элитных автомобилей, поскольку именно такой вид мародерства является наиболее рентабельным.
В армии на Херсонщине и Запорожье преобладают панические настроения
- Находящиеся на правом берегу Днепра путинские ордынцы уже столкнулись с нехваткой снарядов и продовольствия. Аналогичные проблемы начали испытывать и российские подразделения на левобережье Херсона, а также в Запорожской области.
- Снабжение боекомплектов, топлива и продуктов передовым подразделениям на всей оккупированной территории значительно снизилось по сравнению даже с августом. В силу таких обстоятельств личный состав российских фронтовых группировок крайне напрягся в ожидании решительных контрнаступательных действий Сил обороны Украины.
- Штабы армий России переехали подальше от фронта с учетом возможных продвижений ВСУ. Офицеры нижнего звена стали меньше времени проводить со своими подчиненными.
- Вместо этого генералы заставляют солдат искать заброшенные автомобили местных жителей, а также отбирать машины у оставшихся дома. Чем дороже машина, тем большую "премию" рядовые могут получить от руководства.
- Легковики, кроссоверы и внедорожники массово грузят в грузовики, после чего под конвоем отгоняют через временно оккупированный Крым в Россию. За такую работу солдатам платят от 100 до 200 долларов в день. В то время как сами командиры становятся миллионерами.
Сами рядовые подобным подходом командования крайне недовольны, ведь штабные офицеры не думают о том, как уберечь жизнь личному составу, а сосредотачиваются на собственном обогащении. Постоянные командировки сотен оккупантов для охраны караванов с награбленным ослабляют оборону российской армии и способствуют продвижению ВСУ.
В Херсонской области установили жесткую монополию на мародерство
Фактически наступательные действия украинской армии привели к переходу российских войск в новую схему взаимодействия между руководством и ордынцами. Если раньше офицеры занимались грабежом оккупированных городов вместе с солдатами, то сейчас все изменилось. Высший состав российских войск существенно усилил контроль над исполнителями приказов разграбить города, которые вскоре могут перейти под контроль Украины.
Захватчикам запретили угонять машины и драгоценности для себя. Мол, теперь существует монополия на мародерство, а все похищенное должно идти на обогащение генералов. Российские офицеры внезапно для всех начали угрожать ординцам уголовной ответственностью за ограбление местного населения.
Конечно, эти изменения не привели к какому-то настоящему бунту среди контрактников, наемников, срочников, боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также мобилизованных из Донбасса. Однако мотивации удерживать позиции "за родину" не прибавили. Ибо до решения о монополии на мародерство большинство представителей российских группировок рассматривали войну как возможность повысить свое состояние в десятки раз.