За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, після вкрай вдало проведеного контрнаступу України на Харківщині, а також початку більш активного просування ЗСУ на Півдні, російське командування на місцях вирішило, що саме час прискоритися з розграбуванням тимчасово окупованих територій. Генерали, полковники та майори, яких ніколи не бачили на передовій, спустили донизу наказ працювати на їх збагачення перед втратою міст.

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Зосередилися загарбники здебільшого на викраденні елітних автівок, оскільки саме такий вид мародерства є найбільш рентабельним.

У війську на Херсонщині та Запоріжжі переважають панічні настрої

Путінські ординці, які перебувають на правому березі Дніпра, вже зіштовхнулися з нестачею снарядів та продовольства. Аналогічні проблеми почали відчувати й російські підрозділи на лівоберіжжі Херсонщини, а також у Запорізькій області.

Аналогічні проблеми почали відчувати й російські підрозділи на лівоберіжжі Херсонщини, а також у Запорізькій області. Постачання боєкомплектів, палива та продуктів передовим підрозділам на всій окупованій території значно знизилося у порівнянні навіть із серпнем. Через такі обставини особовий склад російських фронтових угрупованнь вкрай напружився в очікуванні рішучих контрнаступальних дій Сил оборони України.

Штаби армій Росії переїхали подалі від фронту з урахуванням можливих просувань ЗСУ. Офіцери нижньої ланки почали менше часу проводити зі своїми підлеглими.

Офіцери нижньої ланки почали менше часу проводити зі своїми підлеглими. Натомість генерали змушують солдатів шукати покинуті автівки місцевих мешканців, а також відбирати машини у тих, хто залишився вдома. Чим дорожча машина, тим більшу "премію" рядові можуть отримати від керівництва.

Легковики, кросовери та позашляховики масово грузять у вантажівки, після чого під конвоєм відганяють через тимчасово окупований Крим до Росії. За таку роботу солдатам платять від 100 до 200 доларів на добу. Тоді як самі командири стають мільйонерами.

Самі рядові подібним підходом командування вкрай незадоволені, адже штабні офіцери не думають про те, як вберегти життя особовому складу, а зосереджуються на власному збагаченні. Постійні відрядження сотень окупантів для охорони караванів із награбованим послаблюють оборону російської армії та сприяють просуванню ЗСУ.

На Херсонщині встановили жорстку монополію на мародерство

Фактично наступальні дії української армії призвели до переходу російських військ до нової схеми взаємодії між керівництвом та ординцями. Якщо раніше офіцери займалися грабуванням окупованих міст разом із солдатами, то зараз все змінилося. Вищий склад російських військ суттєво посилив контроль за виконавцями наказів розграбувати міста, які незабаром можуть перейти під контроль України.

Загарбникам заборонили викрадати машини та коштовності для себе. Мовляв, відтепер існує монополія на мародерство, а все викрадене має йти на збагачення генералів. Російські офіцери раптово для всіх почали погрожувати ординцям кримінальною відповідальністю за пограбування місцевого населення.

Звісно, що ці зміни не призвели до якогось справжнього бунту серед контрактників, найманців, строковиків, бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР", а також мобілізованих із Донбасу. Однак мотивації утримувати позиції "за батьківщину" не додали. Бо до рішення про монополію на мародерство більшість представників російських угруповань розглядали війну як можливість підвищити свої статки у десятки разів.