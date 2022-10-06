Спецэффекты "пустой" армии

Сейчас в этой локации так или иначе сконцентрирована очень жгучая смесь из представителей Западного военного округа России, Центрального военного округа, представителей 1 и 2 армейских корпусов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, представителей ПВК "Вагнер", а также такой себе эксклюзив, как добровольческие батальоны "БАРС".

Важно Буряты и калмыки закончатся в черноземах Украины

Конечно, все это дислоцируется не в самом городке, а мазками размазано в, скажем так, Сватовской и возле Сватовской локации. Но даже с таким учетом группировка очень и очень даже угрожающая и является реальной силой с дальновидным потенциалом. Или...?

Те же грабли

Я всегда говорю о российских оккупационных войсках: количество – это не означает качество. И еще очень часто Луганский плацдарм сравниваю с Харьковским. Они ведь действительно, как однояйцовые близнецы.

Подобная логистическая артерия, оказывающаяся под огневым контролем ВСУ, делает группировку российских оккупационных войск беспомощной. Концентрация мощной ударной группы в Изюме для наступления на Славянск, а сейчас в районе Сватового. И каков был эффект от этой концентрации? Наступление российских оккупационных войск развить на Славянск не смогли, реализовать потенциал аналогично, пришлось только бежать. Сватово удивит другим исходом? Исходом...

Достойно внимания Мир уже чувствует, что назревает нечто большое и решающее

Отступление стало традицией

Но главное, что, в отличие от Харьковского сюрра, на Луганском плацдарме у россиян все гораздо хуже. У них отсутствует эффективная система управления передовыми подразделениями. Хочу посмотреть на оперативность и согласованность подразделений 6-й и 20-й ЗВА в симбиозе со 2-й ЗВА.

Подорвана система обеспечения. Нет возможности использовать в круглосуточном режиме, даже по узкому направлению тактики "огневого вала", даже в обороне, то есть 30 – 40 тысяч выстрелов в сутки. Задействованные ресурсы не являются полностью укомплектованными подразделениями, а сшиты по лоскутам. Некоторые давно уже нуждаются в выводе для восстановления боеспособности.

Итак. Без единого эффективного управления войсками, стабильной поставки, новых полностью укомплектованных подразделений разношерстная масса накапливается в районе Сватового для того... Для того, чтобы в ближайшее время воспользоваться трассой Н-26 и с переменной успешностью передислоцироваться для перегруппировки в район Старобельска.

Актуальное – что ждет гарнизон оккупантов в Сватово: смотрите видео