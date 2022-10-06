Спецефекти "пустої" армії

Зараз у цій локації так чи інакше сконцентрована дуже пекуча суміш із представників Західного військового округу Росії, Центрального військового округу, представників 1 і 2 армійських корпусів з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, представників ПВК "Вагнер", а також такий собі ексклюзив, як добровольчі батальйони "БАРС".

Важливо Буряти і калмики закінчаться в чорноземах України

Звичайно, це все дислокується не в самому містечку, а мазками розмащено у, скажімо так, Сватівській та біля Сватівської локації. Але навіть з таким врахуванням угруповання дуже і дуже навіть загрозливе і є реальною силою з далекосяжним потенціалом. Або...?

Ті самі граблі

Я завжди говорю про російські окупаційні війська: кількість – це не означає якість. І ще я дуже часто Луганський плацдарм порівнюю з Харківським. Адже вони й справді, як однояйцеві близнюки.

Подібна логістична артерія, яка опиняється під вогневим контролем ЗСУ, робить угруповання російських окупаційних військ безпорадним. Концентрація потужної ударної групи в Ізюмі для наступу на Слов'янськ, а зараз, в районі Сватового. І який був ефект від цієї концентрації? Наступ російські окупаційні війська розвинути на Слов'янськ не змогли, реалізувати потенціал аналогічно, довелося лише тікати. Сватове здивує іншим результатом? Результатом...

Варте уваги Світ вже відчуває, що назріває щось велике та вирішальне

Відступ став традицією

Але головне те, що, на відміну від Харківського сюрру, на Луганському плацдармі у росіян все набагато гірше. У них відсутня ефективна система управління передовими підрозділами. Хочу подивитися на оперативність та узгодженість підрозділів 6-ї та 20-ї ЗВА в симбіозі з 2-ою ЗВА.

Підірвано систему забезпечення. Відсутня можливість використовувати в цілодобовому режимі, навіть за вузьким напрямком тактики "вогневого валу", навіть в обороні, тобто 30 – 40 тисяч пострілів на добу. Задіяні ресурси не є підрозділами повністю укомплектованими, а зшиті з клаптів. Деякі давно вже потребують виведення для відновлення боєздатності.

Отже. Без єдиного ефективного управління військами, стабільного постачання, нових повністю укомплектованих підрозділів різношерстна маса накопичується в районі Сватового для того... Для того, щоб найближчим часом скористатися трасою Н-26 і з перемінною успішністю передислокуватися для перегрупування в район Старобільська.

Актуальне – що чекає на гарнізон окупантів у Сватовому: дивіться відео