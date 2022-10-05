Ядерні жахачки

Щодо ядерної загрози, то взагалі враження таке, що почалося килимове пропагандистське бомбардування.

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Буквально днями "зник" безшумний російський атомний підводний човен. Та ще й із невловимим ядерним дроном "Посейдон" на борту. А ще недоімперія готує ядерні випробування над Чорним морем. Або над Бермудським трикутником. Або біля сухопутних кордонів України, і для цього до України рухається якийсь ядерний чи потяг, чи кортеж.

Пуста епопея з Маском

До того ж, Ілон Маск, якому явно нудно без звільненого з "Роскосмосу" Дмітрія Рогозіна, вирішив хайпанути на резонансній темі російського вторгнення в Україну. Хайпанув успішно, хоча імідж зіпсував капітально. Зате тепер майже ніхто не обговорює продаж "Тесли", який виявився нижчим за запланований, усім важливо, що думає найбагатша людина світу про війну та мир в Україні. У яких він знається ще гірше, ніж у жінках, судячи з його близьких контактів з Ембер Херд.

Знову ж таки, Маск зробив черговий політтехнологічний крок до свого балотування у президенти США, дистанціювавшись одночасно як від демократів, так і від республіканців. Та й від цивілізованої позиції заразом.

Маск – технократ. Явища, які не можна визначити кількісно, ​​такі, як сила духу, воля до перемоги, самоорганізація та героїзм, для нього є малозначущими. Для нього важливіші цифри, зокрема, що недоімперія втричі чисельніша за нас. Але ж і вп'ятеро безглуздіша! А що стосується огиди до добровільного рабства, то у нас ця експонента взагалі упирається в стелю. Тож нехай Маск будує для людства "Старшіпи" та надає Україні "Старлінки". Решту ми вирішимо без нього.

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Фізика проти пропаганди

А що стосується ядерних загроз, що мусуються ЗМІ, то всі підводні човни, виходячи на бойове чергування, прагнуть піти з-під контролю противника, тому вмикають малошумний режим, пірнають глибше тощо. Це їхній штатний функціонал.

До речі, від підводного термоядерного дрону за часів академіка Сахарова відмовилися зовсім не з міркувань гуманізму, а через його неефективність. Змоделювали, і з'ясувалося, що жодного цунамі в 500 метрів не вийде, для нього потрібен землетрус із серйозним переміщенням тектонічних плит, а ядерного заряду для цього замало, слава Богу.

А нам своє робить

А ось імовірність демонстраційного ядерного вибуху як і раніше вважаю досить високою. Але не над Чорним морем чи поблизу – це занадто навіть для кремлівських божевільних, бо очікуваного результату (переговори з Україною на кремлівських умовах) вони не отримають, проте наслідків від НАТО мало не видасться. Тому що НАТО вважає такий крок нападом на себе. Ні, демонстрацію ядерних намірів простіше і ефективніше вчинити десь над безлюдним районом світового океану або над Північним полюсом.

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І до такого розвитку подій точно непричетні "ядерні потяги" чи навіть "термоядерні велосипеди", якщо російська пропаганда почне світ ними лякати.

Тим часом під Херсоном наші війська зробили класичний прорив фронту із заходом атакувальних частин на глибину понад 30 кілометрів. І на Лисичанському напрямку ЗСУ теж кошмарять ворога. І ось ці конкретні земні речі набагато важливіші ніж придумані глобальні загрози, на які ми вплинути не в змозі. І послідовні перемоги української армії реально наближають і мир, і крах недоімперії разом із позбавленням від більшості загроз.

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