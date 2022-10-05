Ядерные ужастики

Что касается ядерной угрозы, то вообще впечатление такое, что началась ковровая пропагандистская бомбардировка.

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Буквально на днях "пропала" бесшумная российская атомная подлодка. Да еще и с неуловимым ядерным дроном "Посейдон" на борту. А еще недоимперия готовит ядерные испытания над Черным морем. Или над Бермудским треугольником. Или у сухопутных границ Украины, и для этого к Украине движется некий ядерный то ли поезд, то ли кортеж.

Пустая эпопея с Маском

К тому же Илон Маск, которому явно скучно без уволенного из "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, решил хайпануть на резонансной теме российского вторжения в Украину. Хайпанул успешно, хотя имидж испортил капитально. Зато теперь почти никто не обсуждает продажу "Теслы", которая оказалась ниже запланированной, всем важно, что думает самый богатый человек мира о войне и мире в Украине. В которых он разбирается еще хуже, чем в женщинах, судя по его близким контактам с Эмбер Херд.

Опять же Маск сделал очередной политтехнологический шаг к своему баллотированию в президенты США, дистанцировавшись одновременно как от демократов, так и от республиканцев. Да и от цивилизованной позиции заодно.

Маск – технократ. Явления, которые нельзя определить количественно, такие, как сила духа, воля к победе, самоорганизация и героизм, для него малозначительны. Для него важнее цифры, в частности, что недоимперия втрое многочисленнее нас. Но ведь и впятеро бестолковее! А что касается отвращения к добровольному рабству, то у нас эта экспонента вообще упирается в потолок. Пусть Маск строит для человечества "Старшипы" и предоставляет Украине "Старлинки". Остальное мы решим без него.

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Физика против пропаганды

А что касается муссируемых СМИ ядерных угроз, то все подлодки, выходя на боевое дежурство, стремятся уйти из-под контроля противника, поэтому включают малошумный режим, ныряют глубже и ак далее. Это их штатный функционал.

Кстати, от подводного термоядерного дрона во времена академика Сахарова отказались отнюдь не из соображений гуманизма, а из-за его неэффективности. Смоделировали, и выяснилось, что никакого цунами в 500 метров не получится, для него нужно землетрясение с серьезным перемещением тектонических плит, а ядерного заряда для этого маловато, слава Богу.

А нам свое делать

А вот вероятность демонстрационного ядерного взрыва по-прежнему считаю достаточно высокой. Но не над Черным морем или поблизости – это слишком даже для кремлевских полоумных, потому что ожидаемого результата (переговоры с Украиной на кремлевских условиях) они не получат, однако последствий от НАТО мало не покажется. Потому что НАТО считает такой шаг нападением на себя. Нет, демонстрацию ядерных намерений проще и эффективнее произвести где-нибудь над безлюдным районом мирового океана или над Северным полюсом.

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И к такому развитию событий точно не имеют отношения "ядерные поезда" или даже "термоядерные велосипеды", если российская пропаганда начнет мир ими пугать.

Тем временем под Херсоном наши войска совершили классический прорыв фронта с заходом атакующих частей на глубину более 30 километров. И на Лисичанском направлении ВСУ тоже кошмарят врага. И вот эти конкретные земные вещи гораздо важнее придуманных глобальных угроз, на которые мы повлиять не в состоянии. И последовательные победы украинской армии реально приближают и мир, и крах недоимперии вместе с избавлением от большинства угроз.

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