Відклавши емоції, спробуємо розібратися, чому "мирний план" Маска є не лише недалекоглядним, але й неможливим з точки зору національного та міжнародного права. Розглянемо по пунктах.

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Народне волевиявлення щодо державної приналежності

Один із основоположних принципів міжнародного права передбачає: народи та нації мають право на самовизначення. При цьому міжнародне право не містить пояснення, кого саме можна вважати народом та нацією.

Преамбула до Конституції України передбачає, що українським народом є громадяни України всіх національностей. Самовизначення українського народу відбулося в момент проголошення незалежності 24 серпня 1991 року. Український народ формує українську націю, яка теж уже реалізувала своє право на власну державу. Тож сьогодні в Україні не існує тих суб'єктів, які би мали право на самовизначення, але не скористалися ним.

Запропоноване Ілоном Маском голосування є ні чим іншим, як референдумом. Відповідно до Конституції України та Закону України "Про всеукраїнський референдум", винятково всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України, а останній неможливо провести протягом дії воєнного стану.

Відтак, ні під наглядом ООН, ні іншої міжнародної організації провести будь-яке голосування в окремих регіонах України неможливо. Навіть більше – публічні заклики до вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, можуть бути кваліфіковані як злочин відповідно до частини 1 статті 110 Кримінального кодексу України. Чи не час Маску шукати хорошого адвоката?

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Крим має увійти до складу РФ як виправлення "помилки Хрущова"

Міжнародне право не послуговується категоріями "помилка" або "історична справедливість". Натомість воно закріплює принцип територіальної цілісності та непорушності державних кордонів. Російська Федерація неодноразово визнавала Крим частиною території України. Відповідна позиція закріплена, з-поміж іншого, в Договорі про українсько-російський державний кордон.

Відтак, єдиний правовий шлях оскаржити подібне визнання – оголосити про наявність територіального спору та спробувати отримати згоду України на юрисдикцію Міжнародного Суду ООН, який, врешті, вирішить це питання, дослідивши позиції сторін.

Водночас, будь-які посилання на історичну приналежність території значення не матимуть, оскільки подібний прецедент є бомбою, яка розірве Африку, Латинську Америку та Європу, де кордони держав не відповідають їхнім історичним межам. Отже, Ілон Маск умисно чи випадково фактично виступив з пропагандою війни, що є злочином не лише згідно з українським законодавством, але й з міжнародним правом. Адвокат таки знадобиться.

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Забезпечити водопостачання Криму

У лютому 2014 року, коли Росія здійснила акт агресії та захопила Кримський півострів, на території України розпочали діяти норми міжнародного гуманітарного права. Відповідно до статті 42 Гаазького Положення, якщо територія однієї держави перебуває під ефективним контролем іншої держави, вона є окупованою. На такій території саме окупаційна держава зобов'язана гарантувати безпеку, в тому числі продовольчу.

Беручи до уваги той факт, що Крим має достатньо води, щоб забезпечити потреби цивільного населення, Україна не порушує свої зобов'язання, коли не надає воду для задоволення інтересів лише російської армії та промисловості.

Відтак, забезпечити водопостачання тимчасово окупованого Криму має саме РФ, але протягом 8 років вона не дотримувалася зобов'язань згідно з МГП і в цій сфері, настільки замуливши очі міжнародній спільноті, що переконала самого Ілона Маска. За логікою останнього, Україна має визнати протиправну окупацію та додатково віддати частину власних водних ресурсів агресору. Неочікувано невигідна "бізнес-пропозиція" від найбагатшої людини світу.

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Україна залишається нейтральною

Змусити Україну залишитися нейтральною означає сприяти вчиненню нового витка агресії з боку РФ. Більше того, курс на євроатлантичну інтеграцію України закріплений в її Конституції. Принцип суверенної рівності держав передбачає, що країни не можуть диктувати одна одній, в якому об'єднанні брати або не брати участь. Приватна особа тим паче не має такого права. Конституція України не може бути змінена під час дії воєнного стану. Тож нейтралітет, на якому наполягає Ілон Маск, не лише неприйнятний, але юридично неможливий.

В одному з інтерв'ю Ілон Маск сказав: "Я не хочу засмучувати вас, але я не завжди правий". Схоже, його "мирний план" – саме той випадок.

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