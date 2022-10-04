Історія імперської брехні
У кожній країні Заходу століттями створювалася інфраструктура цієї пропаганди і підкупу. Століттями преса і лідери думок вбивали в голови історію про нєкоє русскоязичноє насєлєніє, яке чомусь стало Україною.
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Століттями Росія займається денаціоналізацією захоплених територій. Причому не в той спосіб, про який говорив Путін як приклад жахливого колоніалізму Заходу. Не торгівлею опіумом і скляним намистом. А вирізанням еліт поневолених націй і реальним рабством самих націй.
Умовний Джек Лондон, на відміну від конкретного Міхаіла Лєрмонтова, не писав у щоденниках, як він "весь день полював на індіанця", ніби мова не про живу людину, а про дикого звіра.
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Дикунам прощають все
Західні ліберали критикують імперіалізм власний і вимагають каяття за нього, але ніколи не засуджують безпрецедентно потворної політики Росії до своїх колоній і ще й визнають моральне право Кремля на імперіалізм.
Схоже, західні інтелектуали ніколи не бачили політичної карти Євразії й не ставили собі питань, як же так вийшло. Їх не дивує, що мешканці Індії, попри жахливі жахіття західного імперіалізму, мають власні мови, релігії, культуру і політичну ідентичність, а мешканці Бурятії, Тиви, Калмикії, Алтаю – просто русскіє люді трохи іншого сорту, і їх все влаштовує.
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