Історія імперської брехні

У кожній країні Заходу століттями створювалася інфраструктура цієї пропаганди і підкупу. Століттями преса і лідери думок вбивали в голови історію про нєкоє русскоязичноє насєлєніє, яке чомусь стало Україною.

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Ніби й не було століть боротьби і зламаних життів – від Тараса Шевченка до Степана Бандери. Ніби завжди були нєкіє русскіє, а в 91-у їх штучно, на догоду кон'юнктурі, назвали Україною. Ніби ніколи не виселяли корінне населення Криму, не вселяли російських чекістів у звільнені від мешканців квартири Львова, не звозили в Київ військових-відставників і гебістів, не звозили на Донбас і Слобожанщину бозна-кого замість українців, не перемелювали сто разів українські еліти.

Століттями Росія займається денаціоналізацією захоплених територій. Причому не в той спосіб, про який говорив Путін як приклад жахливого колоніалізму Заходу. Не торгівлею опіумом і скляним намистом. А вирізанням еліт поневолених націй і реальним рабством самих націй.

Умовний Джек Лондон, на відміну від конкретного Міхаіла Лєрмонтова, не писав у щоденниках, як він "весь день полював на індіанця", ніби мова не про живу людину, а про дикого звіра.

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Дикунам прощають все

Західні ліберали критикують імперіалізм власний і вимагають каяття за нього, але ніколи не засуджують безпрецедентно потворної політики Росії до своїх колоній і ще й визнають моральне право Кремля на імперіалізм.

Схоже, західні інтелектуали ніколи не бачили політичної карти Євразії й не ставили собі питань, як же так вийшло. Їх не дивує, що мешканці Індії, попри жахливі жахіття західного імперіалізму, мають власні мови, релігії, культуру і політичну ідентичність, а мешканці Бурятії, Тиви, Калмикії, Алтаю – просто русскіє люді трохи іншого сорту, і їх все влаштовує.

Імперія зла має бути зруйнована. Інакше вона знищить світ. Західні хлопчики в рожевих окулярах, заражені русофілією, не хочуть це усвідомлювати в силу своєї інфантильності. Але нічого, Володимир Володимирович нас не підведе і їм мізки вправить. "Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля"…

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