История имперской лжи
В каждой стране Запада веками создавалась инфраструктура этой пропаганды и подкупа. Веками пресса и лидеры мнений вбивали в головы историю о каком-то русскоязычном населении, которое почему-то стало Украиной.
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Веками Россия занимается денационализацией захваченных территорий. Причем не таким образом, о котором говорил Путин как пример ужасного колониализма Запада. Не торговлей опиумом и стеклянными бусами. А вырезанием элит порабощенных наций и реальным рабством самих наций.
Условный Джек Лондон, в отличие от конкретного Михаила Лермонтова, не писал в дневниках, как он "весь день охотился за индейцем", будто речь не о живом человеке, а о диком звере.
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Дикарям прощают все
Западные либералы критикуют империализм собственный и требуют раскаяния за него, но никогда не осуждают беспрецедентно безобразную политику России по отношению к своим колониям и еще и признают моральное право Кремля на империализм.
Похоже, западные интеллектуалы никогда не видели политической карты Евразии и не задавали себе вопросов, как так получилось. Их не удивляет, что жители Индии, несмотря на ужасные ужасы западного империализма, имеют собственные языки, религии, культуру и политическую идентичность, а жители Бурятии, Тивы, Калмыкии, Алтая – просто русские люди немного другого сорта, и их все устраивает.
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