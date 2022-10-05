Класики не збрешуть

Пробі, люди, та хоча б "Червону зиму" Сосюри перечитайте, якщо в школі не вчили: "Рубіжне... Знову путь... Володине... Кабаннє – нарешті Сватове, і крикнув потяг: "Стій!".

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Як же вона в 2014-му боліла, ця топоніміка, – і якою надією відлунює тепер! Я навіть підозрюю, що в Сосюри (тобто в луганчан його покоління) наголос був на останньому складі – СватовЕ, та це вже треба розпитувати в тих місцевих, хто ще пам'ятає, "як бабуся казала".

Пам'ятає, що початково місто взагалі звалося Сватова Лучка, але куди ж таке було вимовити рузькеначальству, тому "Лучку" скасували ще перед Першою світовою.

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Спочатку націям відбирає мову

В кожному разі, казати "Сватово" – це нічим не краще, ніж "ГостомЄль", і саме так це й працює: спочатку вас вчать перекручувати на їхній лад вашу власну топоніміку й антропоніміку, а потім розказують вам, що вас тут ніколи й не стояло, і взагалі, нащо вам здався той Донбас?

Перед тим так само були відгризли Північну Слобожанщину й Таганрог, на поверненні яких я все-таки, порядком репарацій, наполягала б, – не можна цілого Стародубського полку скреслювати собі з географії!

Одне слово, будьмо уважні – диявол ховається в дрібницях. Вчімось розпізнавати запах сірки.

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