ЗСУ успішно наступають на двох лініях фронту

Таке припущення зробила розвідка Великої Британії. Там назвали цю дорогу ключовою. Британці констатують, що Україна продовжує прогресувати в наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах.

Увага Ворог закріплюється у Кремінній та мінує підходи до міста, – ЗСУ

Зокрема, в новому звіті розвідників йдеться, що на північному сході, в Харківській області, українські підрозділи змогли "консолідувати значну територію на схід від річки Оскіл".

Українські формування просунулися за річку до 20 кілометрів у смугу оборони росії до вузла постачання міста Сватове.

Цілком ймовірно, що зараз Україна може завдати удару по ключовій дорозі Сватове – Кремінна більшістю своїх артилерійських систем, що ще більше ускладнить здатність Росії поповнювати постачання своїх підрозділів на сході,

– йдеться у звіті британців.

Британська розвідка також зауважує, що російське керівництво, швидше за все, буде стурбоване наближенням передових українських підрозділів до кордонів Луганської області, яку, як заявила Росія, офіційно анексувала минулої п'ятниці.

Актуально про ситуацію у Кремінній

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що ворог закріплюється у Кремінній та мінує підходи до міста.

Водночас українські військові продовжують накривати ворога вогнем. Спостерігається ворожа активність також і на інших напрямках. Наприклад, поблизу Краматорська зафіксували перегрупування окупантів.

Водночас на Авдіївському та Бахмутському напрямках російські бійці намагаються вести штурмові дії. Вони це роблять для того, щоб взяти наші рубежі

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