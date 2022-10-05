ВСУ успешно наступают на двух линиях фронта
Такое предположение сделала разведка Великобритании. Там назвали этот путь ключевым. Британцы констатируют, что Украина продолжает прогрессировать в наступательных операциях, как на северо-восточном, так и на южном фронтах.
Внимание Враг закрепляется в Кременной и минирует подходы к городу, – ВСУ
В частности, в новом отчете разведчиков говорится, что на северо-востоке, в Харьковской области, украинские подразделения смогли "консолидировать значительную территорию к востоку от реки Оскол".
Украинские формирования продвинулись за реку до 20 километров в полосу обороны России до узла снабжения города Сватово.
По всей вероятности, сейчас Украина может нанести удар по ключевой дороге Сватово – Кременная большинством своих артиллерийских систем, что еще больше усложнит способность России пополнять поставки своих подразделений на востоке.
– говорится в отчете британцев.
Британская разведка также отмечает, что российское руководство, скорее всего, будет обеспокоено приближением передовых украинских подразделений к границам Луганской области, которую, как заявила Россия, официально аннексировала в прошлую пятницу.
Актуально о ситуации в Кременной
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что враг закрепляется в Кременной и минует подходы к городу.
- В то же время, украинские военные продолжают накрывать врага огнем. Наблюдается враждебная активность также и в других направлениях. К примеру, вблизи Краматорска зафиксировали перегруппировку оккупантов.
- В то же время, на Авдеевском и Бахмутском направлениях российские бойцы пытаются вести штурмовые действия. Они это делают для того, чтобы взять наши рубежи
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