ВСУ успешно наступают на двух линиях фронта

Такое предположение сделала разведка Великобритании. Там назвали этот путь ключевым. Британцы констатируют, что Украина продолжает прогрессировать в наступательных операциях, как на северо-восточном, так и на южном фронтах.

Внимание Враг закрепляется в Кременной и минирует подходы к городу, – ВСУ

В частности, в новом отчете разведчиков говорится, что на северо-востоке, в Харьковской области, украинские подразделения смогли "консолидировать значительную территорию к востоку от реки Оскол".

Украинские формирования продвинулись за реку до 20 километров в полосу обороны России до узла снабжения города Сватово.

По всей вероятности, сейчас Украина может нанести удар по ключевой дороге Сватово – Кременная большинством своих артиллерийских систем, что еще больше усложнит способность России пополнять поставки своих подразделений на востоке.

– говорится в отчете британцев.

Британская разведка также отмечает, что российское руководство, скорее всего, будет обеспокоено приближением передовых украинских подразделений к границам Луганской области, которую, как заявила Россия, официально аннексировала в прошлую пятницу.

Актуально о ситуации в Кременной

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что враг закрепляется в Кременной и минует подходы к городу.

В то же время, украинские военные продолжают накрывать врага огнем. Наблюдается враждебная активность также и в других направлениях. К примеру, вблизи Краматорска зафиксировали перегруппировку оккупантов.

В то же время, на Авдеевском и Бахмутском направлениях российские бойцы пытаются вести штурмовые действия. Они это делают для того, чтобы взять наши рубежи

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