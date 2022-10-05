Що відомо про нічний удар
Як заявив спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, 6 дронів збили. Непогано, але мало. Отже, Shahed-136, які до того в основному застосовувалися на південному плацдармі і які на Одещині почали ефективно збивати, направили на північ. Очевидно, що це був експеримент. Експеримент із перевіркою можливостей ППО та ефективної дальності.
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Не відкидаю імовірності підсвічування цілі у Білій Церкві навідником для підвищення точності БПЛА. Але це лише ймовірність.
Дрони йшли на швидкості 150 кілометрів на годину. Дивно, що обрали саме такий режим польоту, з урахуванням раніше озвученої максимальної швидкості – 180 кілометрів на годину. Але, мабуть, це зумовлено економією витрат палива.
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Вдалий-невдалий експеримент
Прорив ППО також став можливим завдяки масовому застосуванню БПЛА. Одразу 12 дронів. Нагадаю, що пакетний запуск сягає 5 одиниць. Тобто використали два пакети із копійками. Чому 12, а не 10 чи 15? Чи дострілювали залишки від попереднього пакету, який по Одесі запускали?
Власне експеримент росіяни провели умовно успішний, варто визнати. Будівлю, хай і пусту, але в Білій Церкві вони пошкодили. З іншого боку, розкрилися нові варіанти застосування цих БПЛА, які корисні для внесення в алгоритми протидії нашої ППО. Чим більше вони експериментують, тим ефективніше ми зможемо протистояти їм, а потім ще й інших навчимо.
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