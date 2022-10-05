Виклики війни
Пригадую, як наша команда тоді зібралася з вирішальним питанням: що будемо робити? Ми знали, що не маємо права зупинятися. Як сказав один акціонер: "Мама вранці повинна приготувати кашу, і нам потрібно зробити все, щоб так і відбулося".
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"То що будемо робити?" – запитували себе тисячі малих, середніх і великих бізнесів.
Важливо розуміти, що це питання постає регулярно. І потреба в гнучкості й адаптації є так само постійною. Лідери компаній та організацій, незалежно від розміру й попереднього досвіду, через нові виклики змушені щодня шукати рішення: як перевезти підприємство у безпечне місце, евакуювати команду, знайти нові логістичні шляхи, підтримати мотивацію своїх людей.
Я знаю, як важко й страшно зараз тим, хто очолює бізнес. Тож, спираючись на свій досвід керування, спробую допомогти універсальними порадами. І вас закликаю ділитися власним досвідом.
Мотивуйте своїх людей
Чи відкрию я Америку, якщо скажу, що без натхненної команди нічого не вийде? Міцний стійкий бізнес – про і для людей. Коли світ тріщить по швах, варто зайвий раз запитати себе: "Що мотивує тих, хто працює зі мною? Чому вони щодня приходять і виконують те, що робили до 24 лютого?". Якщо говорити про наш колектив, то нас об'єднують турбота й почуття відповідальності перед споживачем та нестримне прагнення наблизити перемогу.
А що об'єднує вашу команду? Розумійте й підтримуйте її мотивацію, відзначайте успіхи, допомагайте співробітникам, які долучилися до ЗСУ, – дайте людям відчуття спільноти, яка зсуває гори.
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Будуйте сміливий бізнес
Ми розвиваємо бізнеси в країні, яка стала втіленням сміливості. Робимо те, що мусимо, навіть тоді, коли боїмося. Так, зараз страшно, але хто як не ми?
Сміливість всеохопна. Демонструйте її власним прикладом та звертайте увагу на прояви відваги серед своєї команди. Комунікуйте назовні. Ні, це не вихваляння, а радше демонстрація позиції та спонукання аудиторії до дій.
Саме тому "Молокія" активно розповідає про своїх сміливців: водіїв, які їздили забирати молоко попри вибухи, керівників, які самостійно досліджували нові логістичні маршрути. Про програму підтримки ЗСУ, сплату авансів, податків. Адже висвітлювати маленькі подвиги, транслювати підтримку – це круто й важливо, бо дає відчуття спільноти й нездоланності.
Смстема весь час змінюється – змінюйтеся й ви
Як ми вже з'ясували, війна змушує думати на десятки кроків вперед. Гнучкість й адаптивність у поміч! Постійні зміни в логістиці, проблеми з постачанням запчастин і матеріалів, збільшення чи зменшення запиту, знищення чи виведення з ладу виробничих центрів – гадаю, ви з власного досвіду можете доповнити наведений список. Так, все це було складно передбачити до початку повномасштабної війни, проте нині слід прогнозувати різні сценарії.
Традиційно наводжу приклади з досвіду. Ми бачили, що великі національні мережі втратили доступ до своїх логістичних центрів, тому запропонували самостійно доставляти продукцію у кожен магазин. А коли Київ перебував в оточенні, створили резервні запаси. І ми не знизили стандартів якості.
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Турбуйтеся про команду та її розвиток
Повернімося до ядра компанії – працівників. Як СЕО чи власник бізнесу ви зобов'язані піклуватися про їхню безпеку – і моральну, і фізичну. Створіть умови, в яких люди відчуватимуть відповідальність та внутрішню силу, але не тисніть на них і не примушуйте виходити на роботу попри їхній страх чи супротив.
Бажання й прагнення команди важливі. У кожного є родина, тому я не висував вимог, щоб усі залишалися на своїх місцях під час обстрілів. Однак багато хто евакуював рідних за кордон і повернувся, аби знову стати до роботи. "Мені потрібно 2 – 3 доби: вивезу своїх, приїду й буду працювати", – казали вони.
Окрім цього раджу не забувати про якісне навчання персоналу й соціальну відповідальність, коли шукаєте нових співробітників. Турбуйтеся про суспільство та залучайте переселенців до роботи.
Цінності єднають
…і команду, і споживачів із брендом. Піклуйтеся про споживачів, любіть їх. Забудьте про збільшення прибутків, коли люди страждають і потребують допомоги. Будувати український бренд означає реальну турботу, а не просто збут продукції.
Будьте чесними, а тому іноді вразливими. Не ігноруйте свої хиби й перемоги. Вчіться комунікувати, якщо щось не виходить або ж навпаки вдається. Заявляйте про власну позицію, уникайте спокуси сидіти одразу на кількох стільцях – українці не пробачають і не забувають цього.
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Поважайте людей. Пропонуйте, питайте. Виправдовуйте довіру – зараз немає нічого ціннішого за неї.
Поміж зовнішнього хаосу й величезної відповідальності на плечах не забувайте робити паузи. Ви заслуговуєте на них. Озирайтеся на подоланий шлях і нагадуйте собі, навіщо почали власну справу та чому й для кого продовжуєте її. Вам все до снаги, бо ви очолюєте бізнес у країні найсміливіших людей.
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