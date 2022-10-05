Виклики війни

Пригадую, як наша команда тоді зібралася з вирішальним питанням: що будемо робити? Ми знали, що не маємо права зупинятися. Як сказав один акціонер: "Мама вранці повинна приготувати кашу, і нам потрібно зробити все, щоб так і відбулося".

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"То що будемо робити?" – запитували себе тисячі малих, середніх і великих бізнесів.

У червні, за даними Європейської Бізнес Асоціації, зі 101 опитаного бізнесу у повному обсязі працювали 47% компаній. І це порівняно з 28 % у травні. А у вересні, за інформацією спільноти підприємців UA Business Global, майже половина частково адаптувала свої товари чи послуги під воєнний час.

Важливо розуміти, що це питання постає регулярно. І потреба в гнучкості й адаптації є так само постійною. Лідери компаній та організацій, незалежно від розміру й попереднього досвіду, через нові виклики змушені щодня шукати рішення: як перевезти підприємство у безпечне місце, евакуювати команду, знайти нові логістичні шляхи, підтримати мотивацію своїх людей.

Я знаю, як важко й страшно зараз тим, хто очолює бізнес. Тож, спираючись на свій досвід керування, спробую допомогти універсальними порадами. І вас закликаю ділитися власним досвідом.