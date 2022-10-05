Вызовы войны
Помню, как наша команда тогда собралась с решающим вопросом: что будем делать? Мы знали, что не имеем права останавливаться. Как сказал один акционер: "Мама утром должна приготовить кашу, и нам нужно сделать все, чтобы так и произошло".
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"Так что будем делать?" – спрашивали себя тысячи малых, средних и крупных бизнесов.
Важно понимать, что этот вопрос возникает регулярно. И потребность в гибкости и адаптации так же постоянна. Лидеры компаний и организаций, вне зависимости от размера и предыдущего опыта, из-за новых вызовов вынуждены ежедневно искать решения: как перевезти предприятие в безопасное место, эвакуировать команду, найти новые логистические пути, поддержать мотивацию своих людей.
Я знаю, как тяжело и страшно сейчас возглавляющим бизнес. Итак, опираясь на свой опыт управления, попытаюсь помочь универсальными советами. И вас призываю делиться своим опытом.
Мотивируйте своих людей
Открою ли я Америку, если скажу, что без вдохновенной команды ничего не получится? Прочный и устойчивый бизнес – про и для людей. Когда мир трещит по швам, стоит лишний раз спросить себя: "Что мотивирует тех, кто работает со мной? Почему они каждый день приходят и выполняют то, что делали до 24 февраля?". Если говорить о нашем коллективе, то нас объединяют забота и чувство ответственности перед потребителем и безудержное стремление приблизить победу.
А что объединяет вашу команду? Понимайте и поддерживайте ее мотивацию, отмечайте успехи, помогайте сотрудникам, которые присоединились к ВСУ, – дайте людям ощущение сдвигающего горы сообщества.
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Стройте смелый бизнес
Мы развиваем бизнесы в стране, которая стала воплощением смелости. Делаем то, что должны даже тогда, когда боимся. Да, сейчас страшно, но кто, если не мы?
Смелость всеобъемлющая. Демонстрируйте ее своим примером и обращайте внимание на проявления отваги среди своей команды. Общайтесь наружу. Нет, это не восхваление, а скорее демонстрация позиции и побуждение аудитории к действиям.
Именно поэтому "Молокия" активно рассказывает о своих храбрецах: водителях, которые ездили забирать молоко, несмотря на взрывы, руководителей, которые самостоятельно исследовали новые логистические маршруты. О программе поддержки ВСУ, уплате авансов, налогов. Ведь освещать маленькие подвиги, транслировать поддержку – это круто и важно, потому что дает ощущение сообщества и непреодолимости.
Система все время меняется – меняйтесь и вы
Как уже выяснилось, война заставляет думать на десятки шагов вперед. Гибкость и адаптивность в помощь! Постоянные изменения в логистике, проблемы с поставкой запчастей и материалов, увеличение или уменьшение запроса, уничтожение или выведение из строя производственных центров – я думаю, вы по собственному опыту можете дополнить приведенный список. Да, все это было сложно предсказать до начала полномасштабной войны, однако сейчас следует прогнозировать разные сценарии.
Традиционно привожу примеры из опыта. Мы видели, что большие национальные сети лишились доступа к своим логистическим центрам, поэтому предложили самостоятельно доставлять продукцию в каждый магазин. А когда Киев находился в окружении, создали резервные запасы. И мы не снизили стандарты качества.
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Беспокойтесь о команде и ее развитии
Вернемся к ядру компании – работникам. Как СЕО или собственник бизнеса вы обязаны заботиться об их безопасности – и моральной, и физической. Создайте условия, в которых люди будут чувствовать ответственность и внутреннюю силу, но не давите на них и не заставляйте выходить на работу, несмотря на их страх или сопротивление.
Желания и стремления команды важны. У каждого есть семья, поэтому я не выдвигал требований, чтобы все оставались на своих местах во время обстрелов. Однако многие эвакуировали родных за границу и вернулись, чтобы снова приступить к работе. "Мне нужно 2 – 3 суток: вывезу своих, приеду и буду работать", – говорили они.
Кроме этого советую не забывать о качественном обучении персонала и социальной ответственности, когда ищете новых сотрудников. Беспокойтесь об обществе и вовлекайте переселенцев в работу.
Ценности объединяют
…и команду, и потребителей с брендом. Заботьтесь о потребителях, любите их. Забудьте об увеличении доходов, когда люди страдают и нуждаются в помощи. Строить украинский бренд означает реальную заботу, а не просто сбыт продукции.
Будьте честны, а потому иногда уязвимы. Не игнорируйте свои недостатки и победы. Учитесь коммуницировать, если что-то не получается или наоборот удается. Заявляйте о собственной позиции, избегайте искушения сидеть сразу на нескольких стульях – украинцы не прощают и не забывают этого.
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Уважайте людей. Предлагайте, спрашивайте. Оправдывайте доверие – сейчас нет ничего ценнее его.
Между внешним хаосом и огромной ответственностью на плечах не забывайте делать паузы. Вы заслуживаете их. Оглядывайтесь на проделанный путь и напоминайте себе, зачем начали собственное дело и почему и для кого продолжаете его. Вам все под силу, потому что вы возглавляете бизнес в стране самых смелых людей.
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