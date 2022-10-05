Так, в Донецкой области нашли более 50 захоронений с гражданскими. Над некоторыми из них есть таблички с именами, а над некоторыми только номера.
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Захоронение в Лимане
После деоккупации населенного пункта стало известно, что россияне заставляли людей, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими военными, собирать тела погибших для перезахоронения. Делали это в траншеях, которые сами выкапывали.
Так, один из местных жителей, которого оккупанты тоже принуждали к этим работам, рассказал, что не все похороненные люди идентифицированы, ведь их тела могли долго лежать на улицах. Также погибших в результате обстрелов иногда хоронили их соседи.
Более того, россияне во время отступления не пытались забрать тела своих мертвых "собратьев". Забирали только раненых.
Массовое захоронение в городе / Фото "Громадське"
Освобождение Лимана: что известно
- Освобождение города в Донецкой области подтвердили 1 октября. Тогда появилось видео, как военные поднимают украинский флаг в Лимане. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что город освободили из оккупации.
- А на следующий день, 2 октября, населенный пункт полностью зачистили от захватчиков.
- Как сообщили украинские военные, они застали российских оккупантов в Лимане неожиданно. В панике те разбегались по всему городу и украли у местных жителей автомобили, чтобы хоть как-то покинуть оцепление.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что возвращение Лимана является важной победой и потому, что это путь на украинский Донбасс. Кроме того, освобождение Лимана создает лучшие позиции для дальнейших действий ВСУ после перегруппировки.
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