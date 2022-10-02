Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, Лиман открывает путь к увольнению других временно оккупированных населенных пунктов.

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Лиман – путь к освобождению Донетчины и Луганщины

Сергей Череватый заявил, что Лиман является путем на украинский Донбасс, ведь в дальнейшем ВСУ могут освобождать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. В частности, речь идет о Сватове, Северодонецке и т.д.

Кроме того, увольнение Лимана создает лучшие позиции для дальнейших действий ВСУ после перегруппировки.

Также представитель Восточной группировки войск отметил, что в контексте освобождения Лимана есть и морально-психологический фактор – агрессор однажды объявляет об аннексии украинских территорий, а на следующий день эти территории возвращаются под украинский контроль. Череватый назвал это большим подъемом для украинских войск и позором и унижением для оккупантов.

ВСУ уволили Лиман

После успешного масштабного контрнаступления в Харьковской области и деоккупации таких городов как Балаклея, Купянск и Изюм, Вооруженным Силам открылся путь для наступления на Лиман. Наши войска в течение нескольких дней освобождали населенные пункты вокруг города, а уже 1 октября в Лимане развевался украинский флаг.

В окружении оказались около 5 тысяч кафиров. В настоящее время в городе проводят зачистку и стабилизационные мероприятия. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай выразил надежду, что после освобождения Лимана украинский флаг начнет возвращаться в Луганскую область.

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