Про це в етері національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. За його словами, Лиман відкриває шлях до звільнення інших тимчасово окупованих населених пунктів.

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Лиман – шлях до звільнення Донеччини та Луганщини

Сергій Череватий заявив, що Лиман є шляхом на український Донбас, адже надалі ЗСУ можуть звільняти окуповані території Донецької та Луганської областей. Зокрема мова йде про Сватове, Сєвєродонецьк тощо.

Крім того, звільнення Лиману створює кращі позиції для подальший дій ЗСУ після перегрупування.

Також речник Східного угруповання військ відзначив, що у контексті звільнення Лиману є й морально-психологічний чинник – агресор одного дня оголошує про анексію українських територій, а наступного дня ці території повертаються під український контроль. Череватий назвав це великим піднесенням для українських військ та ганьбою й приниженням для окупантів.

ЗСУ звільнили Лиман

Після успішного масштабного контрнаступу на Харківщині та деокупації таких міст як Балаклія, Куп'янськ та Ізюм, Збройним Силам відкрився шлях для наступу на Лиман. Наші війська протягом кількох днів звільняли населені пункти довкола міста, а вже 1 жовтня в Лимані замайорів український прапор.

В оточенні опинилися близько 5 тисяч окупантів. Зараз у місті проводять зачистку та стабілізаційні заходи. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай висловив сподівання, що після звільнення Лиману український стяг почне повертатися на Луганщину.

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