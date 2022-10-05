Так, у місті Донецької області знайшли понад 50 поховань із цивільними. Над деякими з них є таблички з іменами, а над деякими – лише номери.

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Поховання у Лимані

Після деокупації населеного пункту стало відомо, що росіяни змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання. Робили це у траншеях, які самі й викопували.

Так, один з місцевих жителів, якого окупанти теж змушували до цих робіт, розповів, що не всі поховані люди ідентифіковані, адже їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих унаслідок обстрілів інколи ховали їхні сусіди.

Ба більше, росіяни під час відступу не намагалися забрати тіла свої мертвих "побратимів". Забирали лише поранених.

Масове поховання у місті / Фото "Громадське"

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