Именно поэтому Кременная очень важный населенный пункт, и наши генералы и командиры это понимают. После Лимана ВСУ будут работать именно в этом направлении. Об этом 24 каналу рассказал военный ВСУ, народный депутат и секретарь Комитета ВР по национальной безопасности Роман Костенко.
По теме Полковник запаса описал, как дальше будут развиваться события на фронте и какой будет зима
Россияне пытаются накапливать серьезные силы в районе Северодонецка и Лисичанска. Потери этих населенных пунктов могут стать очередным крупным политическим поражением.
"Они задекларировали, что Луганск уже полностью взяли, а сейчас все меняется", – подчеркнул Костенко.
Поэтому оккупанты привлекли всю свою военную машину, а также прибегают к традиционной лжи. Пропагандисты рассказывают, что "украинцы бросают своих бойцов на мясо". А это – полный абсурд.
У нас в наступлении меньше потерь, чем у них в обороне. Это говорит о мастерстве наших солдат и генералов, как мы наступаем, как мы бережем своих людей, как мы правильно и умело освобождаем свои территории,
– подытожил он.
Ситуация на фронте: последние новости
- По состоянию на 3 октября самые интенсивные бои продолжаются на Востоке и Юге Украины. Украинская армия успешно отразила атаки врага у Зайцева, Бахмутского, Бахмута, Одрадовки, Выемки, Спорного, Невельского и Первомайского.
- На протяжении суток наши военные нанесли 7 ударов по врагу. Они поразили пункт управления, 5 мест сосредоточения оккупантов, сбили вертолет Ка-52, штурмовик Су-25 и 8 БпЛА. Огонь нашей артиллерии накрыл 2 командных пункта, 14 районов сосредоточения живой силы и техники россиян, 3 склада с боеприпасами и 8 других важных объектов противника.
- По мнению эксперта Defense Express Ивана Киричевского, Луганская область – важнейшее направление для России. Так, на Востоке отмечается новая военная техника, в частности Т-90М или новейшие бронемашины "Тайфун" для воздушно-десантных сил, которые начали производить только в августе прошлого года. Он убежден: Путин не отказывается от такой "атакующей тактики", поскольку вся их военная идеология построена на том, что российская армия должна наступать. Поэтому для оккупантов будет катастрофой, если они потеряют возможность атаковать и перейдут к "глухой обороне".
- А вот экс-сотрудник СБУ Иван Ступак уверяет, что в Кремле "наигрались" Донецком и Луганском. Для Путина очень важен Херсон, который дает перспективу выхода на Николаев и Одессу. Конечная цель – воссоединение с Приднестровско-Молдавской Республикой.
- В американском Институте изучения войны также полагают, что враг сосредоточился на Юге. Аналитики отмечают: поражение российских военных в Лимане, которое дает ВСУ возможности выхода на Луганщину, свидетельствует о том, что этот восточный регион не очень-то интересует Путина.