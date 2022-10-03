Саме тому Кремінна – дуже важливий населений пункт, і наші генерали й командири це розуміють. Після Лиману ЗСУ працюватимуть саме в цьому напрямку. Про це 24 каналу розповів військовий ЗСУ, народний депутат та секретар Комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко.
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Росіяни намагаються накопичувати серйозні сили в районі Сєвєродонецька та Лисичанська. Втрати цих населених пунктів може стати черговою великою політичною поразкою.
"Вони задекларували, що Луганськ вже повністю взяли, а зараз – усе змінюється", – підкреслив Костенко.
Тому окупанти залучили усю свою військову машину, а також – вдаються до традиційної брехні. Пропагандисти розповідають, що "українці кидають своїх бійців на м'ясо". А це – повний абсурд.
У нас в наступі менше втрат, ніж у них в обороні. Це говорить про майстерність наших солдатів та генералів, як ми наступаємо, як ми бережемо своїх людей, як ми правильно та вміло звільняємо свої території,
– підсумував він.
Ситуація на фронті: останні новини
- Станом на 3 жовтня найінтенсивніші бої тривають на Сході та Півдні України. Українська армія успішно відбила атаки ворога біля Зайцевого, Бахмутського, Бахмута, Одрадівки, Виїмки, Спірного, Невельського та Первомайського.
- Впродовж доби наші військові завдали 7 ударів по ворогу. Вони уразили пункт управління, 5 місць зосередження окупантів, збили гелікоптер Ка-52, штурмовик Су-25 та 8 БпЛА. Вогонь нашої артилерії накрив 2 командних пункти, 14 районів зосередження живої сили й техніки росіян, 3 склади з боєприпасами та 8 інших важливих об'єктів противника.
- На думку експерта Defense Express Івана Киричевського, Луганщина – найважливіший напрямок для Росії. Так, на Сході помічається відносно нова військова техніка, зокрема Т-90М або новітні бронемашини "Тайфун" для повітряно-десантних сил, які почали виробляти лише у серпні минулого року. Він переконаний: Путін не відмовляється від такої "атакувальної тактики", оскільки вся їхня військова ідеологія побудована на тому, що російська армія має наступати.Тож для окупантів буде катастрофою, якщо вони втратять змогу атакувати та перейдуть до "глухої оборони".
- А ось ексспівробітник СБУ Іван Ступак запевняє, що у Кремлі "награлися" Донецьком та Луганськом. Натомість для Путіна дуже важливим є Херсон, який дає перспективу виходу на Миколаїв та Одесу. Кінцева мета – возз'єднання з Придністровсько-Молдавською Республікою.
- В американському Інституті вивчення війни також вважають, що ворог зосередився на Півдні. Аналітики наголошують: поразка російських військових у Лимані, яка дає ЗСУ можливості виходу на Луганщину, свідчить про те, що цей східний регіон не дуже й цікавить Путіна.