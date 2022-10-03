Саме тому Кремінна – дуже важливий населений пункт, і наші генерали й командири це розуміють. Після Лиману ЗСУ працюватимуть саме в цьому напрямку. Про це 24 каналу розповів військовий ЗСУ, народний депутат та секретар Комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко.

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Росіяни намагаються накопичувати серйозні сили в районі Сєвєродонецька та Лисичанська. Втрати цих населених пунктів може стати черговою великою політичною поразкою.

"Вони задекларували, що Луганськ вже повністю взяли, а зараз – усе змінюється", – підкреслив Костенко.

Тому окупанти залучили усю свою військову машину, а також – вдаються до традиційної брехні. Пропагандисти розповідають, що "українці кидають своїх бійців на м'ясо". А це – повний абсурд.

У нас в наступі менше втрат, ніж у них в обороні. Це говорить про майстерність наших солдатів та генералів, як ми наступаємо, як ми бережемо своїх людей, як ми правильно та вміло звільняємо свої території,

– підсумував він.

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