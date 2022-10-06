Звільнення всіх окупованих Росією територій має свою "логіку" й відбуватиметься поетапно. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Ігаль Левін
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"Тактична" специфіка
Експерт зазначив, що на сьогодні ЗСУ послуговуються тактикою, під час якої у наступальних діях військові мають низку напрямків для можливих ударів, серед яких тільки один буде основним.
Ви можете мати 2, 3 чи 10 напрямків, але основним буде лише одне. Також ви проводите низку наступів, які будуть "сковувати" або відволікати противника. І у цьому полягає військова хитрість й геній полководця чи командувача – вгадати, де ворог буде використовувати другорядний напрям, а де головний, і навпаки,
– пояснив фахівець.
За його словами, під час наступу ідеальна ситуація для армії тоді, коли ворог взагалі не зміг підготуватися й не знав, де станеться головний наступ.
"Ми зараз бачимо, що Україна наступає на низці фронтів, але основний наступ України, як і раніше, один. Який саме – знає лише Генштаб України", – додав Левін.
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Ціль України – звільнити всю територію
Оглядач вважає, що вибір основного та допоміжних ударів – це лише спосіб заплутати ворога.
Потрібно розуміти, що коли Україна говорила, що на Херсонщині буде генеральний наступ, а потім був бліц-удар з деокупації Харківщини, то Херсонщина виявилася другорядною ділянкою. Це військова тактика та військова стратегія. Це робиться з метою залякати, заплутати й ввести в оману, не дати зрозуміти ворогові, де основні військові задуми,
– вказав експерт.
На його думку, деокупація всіх територій України – це глобальне стратегічне завдання, яке поділено на багато етапів.
"Тобто в Україні це спочатку Харківщина, потім "Лиманська операція", зараз Сватове. Аналогічні дії ми бачимо на Півдні. Все роблять поетапно: спочатку знищується логістика та мости, а потім звільняються території", – резюмував Левін.
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Контрнаступ ЗСУ: головне
- Українські військові продовжують проводити успішний контрнаступ. За словами аналітиків, з Харківщини він перекинувся на Луганщину, де продовжують звільняти населені пункти.
- За перші дні жовтня підрозділи Збройних Сил України також звільнили вже 29 населених пунктів на Херсонщині. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Окупанти вкидають резерви, щоб стримати український наступ та відвоювати втрачені позиції.
- До прикладу, 4 жовтня українські захисники звільнили 9 населених пунктів. Серед них – Старосілля, Давидів Брід, Велика Олександрівка тощо. 5 жовтня Володимир Зеленський повідомив про звільнення Нововоскресенського, Новогригорівки та Петропавлівки.
- Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк 6 жовтня наголосила, що ЗСУ вже звільнили 400 квадратних кілометрів Херсонщини.