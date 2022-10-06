Звільнення всіх окупованих Росією територій має свою "логіку" й відбуватиметься поетапно. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Ігаль Левін

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"Тактична" специфіка

Експерт зазначив, що на сьогодні ЗСУ послуговуються тактикою, під час якої у наступальних діях військові мають низку напрямків для можливих ударів, серед яких тільки один буде основним.

Ви можете мати 2, 3 чи 10 напрямків, але основним буде лише одне. Також ви проводите низку наступів, які будуть "сковувати" або відволікати противника. І у цьому полягає військова хитрість й геній полководця чи командувача – вгадати, де ворог буде використовувати другорядний напрям, а де головний, і навпаки,

– пояснив фахівець.

За його словами, під час наступу ідеальна ситуація для армії тоді, коли ворог взагалі не зміг підготуватися й не знав, де станеться головний наступ.

"Ми зараз бачимо, що Україна наступає на низці фронтів, але основний наступ України, як і раніше, один. Який саме – знає лише Генштаб України", – додав Левін.

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Ціль України – звільнити всю територію

Оглядач вважає, що вибір основного та допоміжних ударів – це лише спосіб заплутати ворога.

Потрібно розуміти, що коли Україна говорила, що на Херсонщині буде генеральний наступ, а потім був бліц-удар з деокупації Харківщини, то Херсонщина виявилася другорядною ділянкою. Це військова тактика та військова стратегія. Це робиться з метою залякати, заплутати й ввести в оману, не дати зрозуміти ворогові, де основні військові задуми,

– вказав експерт.

На його думку, деокупація всіх територій України – це глобальне стратегічне завдання, яке поділено на багато етапів.

"Тобто в Україні це спочатку Харківщина, потім "Лиманська операція", зараз Сватове. Аналогічні дії ми бачимо на Півдні. Все роблять поетапно: спочатку знищується логістика та мости, а потім звільняються території", – резюмував Левін.

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