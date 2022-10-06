Наплив "мобіків" загрожує російській армії новими проблемами, що може позитивно вплинути на контрнаступ ЗСУ на Півдні та Сході. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Логістика "мобіків"

Експерт зазначив, що нові російські "мобіки" вже заходять в Україну, але тільки для поповнення тих частин, які виведені в тил на доукомплектування.

Тобто вони одразу не потрапляють на лінію фронту. "Мобіки" можуть на другий день тільки потрапити, якщо вони сьогодні прибули. Їх поставили у стрій й завтра частина пішла на посилення "на нуль". Тільки в цьому випадку вони можуть потрапити "на передок". У великих кількостях ми їх побачимо протягом двох-трьох тижнів, не раніше,

– пояснив фахівець.

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Мобілізаційна "спроможність"

Оглядач зауважив, що мобілізаційна система Росії на сьогодні "прорахована", і Україна знає їхню "пропускну здатність".

Раз на пів року російська армія набирала раніше до 150 тисяч призовників на місяць. Готували їх протягом двох-трьох місяців. Тобто, грубо кажучи, система може підготувати до 50 тисяч осіб на місяць і якось відправити їх на фронт. Зараз те, що можна побачити – не більше за цю цифру, яка завжди набиралася кожні пів року,

– вказав Світан.

На його думку, на сьогодні окупанти зібрали не більше 150 тисяч "мобілізованих", яких ще готуватимуть.

"Залежно від тих військових спеціальностей, які набрані, розподілять першу, другу та третю "хвилі", які будуть по 50 тисяч на місяць, не більше. Більше вони просто не зможуть екіпірувати, підготувати та надіслати на фронт", – підкреслив експерт.

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За його словами, "перша хвиля" піде на доукомплектування тих частин, які зараз відійшли у тил на поповнення, "друга хвиля" – заходитиме на доукомплектування тих частин, які після цього виводитимуться на доукомплектування.

"Це розтягнеться на місяць – півтора, як мінімум. Заходитимуть ці "хвилі" повільно, ми їх відстежуватимемо. Великих проблем, саме хвильових, вони не створять. Тобто буде плавний "захід", у міру готовності", – додав Світан.

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Перші "призовники" вже в Україні

Фахівець розповів, що перші російські мобілізовані вже з'явилися в Україні, але не у великій кількості.

"Це ті, хто цього року проходили планові "збори резервістів". Тобто "мобіки", які 2 – 3 – 5 місяців тому пройшли збори та медкомісії. Їх одразу ставлять у стрій, збирають у групи та відправляють на фронт. Решту – розтягнуть на місяць – півтора", – зазначив оглядач.

На його думку, приплив живої сили противника передбачається, але ефекту від цього не буде.

Ми побачимо збільшення особового складу в підрозділах, але для росіян це може бути велика проблема, тому що бойовому підрозділу краще працювати й воювати в основному складі, ніж навчати й "тягати" за собою неготових людей. "Мобіків" або кинуть і їх повбиває наша артилерія, або вони "пов'язуватимуть" основні російські війська,

– пояснив Світан.

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