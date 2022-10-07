В перехваченном разведкой телефонном разговоре российский военный рассказал о том, как более 60 мобилизованных захватчиков таинственным образом исчезли почти сразу после прибытия. Куда они делись и что с ними случилось – российский военный не знает. Пожалуй, стоит спросить у ВСУ.

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Растворились в воздухе: "мобики" исчезли и никто не знает, где они

Оккупант жалуется жене, что более 60 мобилизованных солдат из России пропали без вести. Приехали и на следующий день пропали.

В разведке смеются, что ситуация с новоприбывшими "ожидаемая". А также добавляют, что за каждое свое преступление россияне получат справедливое возмездие.

По голосу хорошо слышно, что противник подавлен и деморализован. Оно и не удивительно, ведь Россия терпит поражение на линии боевых действий и вынуждена отступать практически на всех направлениях.

Оккупант жалуется на исчезновение "мобиков": смотрите видео

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Только мобилизованные могут стать проблемой для армии противника

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал 24 каналу, почему мобилизация в России – это хорошо для Украины. По словам эксперта, наплыв "могилизированных" станет проблемой, прежде всего для российской армии.

Новоприбывшие не изменят кардинально ситуацию на фронте. Ими, скорее всего, будут доукомплектовывать уже существующие подразделения.

Это будет большой неприятностью для захватнической армии, ведь боевому подразделению легче воевать в основном составе. Учить и "таскать" за собой неготовых людей – роскошь, которая на фронте может стать роковой.

Специалист отмечает, что первые "призывники" уже в Украине. Это в основном те, кто проходил в этом году плановые "сборы резервистов".

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