Об этом 24 канала рассказал политехнолог Михаил Шейтельман Он также отметил, что россияне раньше не были обязаны быть участниками этой войны, достаточно было только одобрительных возгласов перед телевизором.

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И вот, по словам Шейтельмана, когда вдруг со всей страны сотни тысяч мужчин молча сели в автобусы на войну – в каждый российский город пришло осознание войны, это невозможно скрыть.

"Эта мобилизация может обернуться для Путина катастрофой, но не только для него лично – но и для всего народа", – говорит политтехнолог.

Шейтельман считает, что региональные бунты сейчас возможны как никогда – постепенно придут массовые исчезновения и смерти в войсках кафиров.

Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео

Российские матери будут собственноручно искать трупы "мобиков"

Михаил Шейтельман говорит, что во время войны в Чечне появились "комитеты солдатских матерей", когда туда послали срочников, затем эти матери поехали в Чечню искать трупы.

"У меня есть знакомый, который занимается поиском трупов российских и немецких военных. Он специалист, уже долго занимается этим – его профиль, это Первая и Вторая мировая война", – добавляет политтехнолог.

Он мне позвонил и предупредил, что скоро в Украину будут массово ехать матери российских солдат, чтобы найти их трупы. Очевидно, мобилизованными россиянами не выдают именные жетоны, чтобы нельзя было найти ничего. По косвенным признакам, именно и это сейчас происходит в России,

– говорит Михаил Шейтельман.

Россия таким образом скрывает собственные преступления, как раньше делали в Советском Союзе.