Взрывы на Крымском мосту могли инициировать сами русские. Об этом 24 каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Что может сделать Путин
Советник руководителя ОП отметил, что Украина не будет бояться возможной реакции Путина на события на Керченском мосту, а просто будет готовиться ко всем возможным вариантам.
Безусловно, Путин может увеличить количество ракетных обстрелов, но это и 24 августа мы ожидали. Он будет пытаться делать удары по каким-либо объектам, но он и сегодня это делает по гражданским объектам. Оккупанты увеличат интенсивность боевых действий, если смогут это сделать на Бахмутском направлении, например,
– объяснил Подоляк.
По его мнению, главным среди этого будет то, что Кремль ускорит доставку мобилизованных на передний край фронта, чтобы они побежали в психологическую атаку.
"Путин будет заниматься эскалацией, но он это делает периодически и, притом, к определенным датам. Для Украины нет никакого смысла рефлексировать и обращать внимание на то, что будет делать он. Нам нужно только заботиться о своей безопасности, вести переговоры с партнерами по ускоренному получению оружия, смотреть на то, что будут делать ВСУ", – добавил чиновник.
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По его словам, украинцам важно быть готовыми к успехам на Херсонском и Харьковском направлениях, а также делать свою работу так же, как это делали до эксцесса на Керченском мосту.
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Причины взрывов
Подоляк подчеркнул, что в подготовке взрывов на Крымском мосту могли участвовать российские спецслужбы, несмотря на то, что в России будут говорить, что все сделала Украина.
Как все происходило: автомобильная фура из Краснодарского края, юрисдикция – русская. Далее "синхронизация" с сожженным эшелоном и сам взрыв. Когда это полотно упало – вы видели, что взрыв был не только с внешней стороны, но и в опорах. Все говорит о подготовке именно россиянами, потому что все под наблюдением было и нужно было отвлечь внимание,
– считает советник руководителя ОП.
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Взрывы на Крымском мосту: что известно
- Утром 8 октября раздались взрывы на Крымском мосту. Уже стало известно, что за "хлопком" стоят украинские спецслужбы, в том числе и Служба безопасности Украины.
- На "хлопок" на Крымском мосту уже мемами отреагировали украинцы, а россияне – истерикой.
- Теперь поставка вражеской техники, которая идет через Крым, существенно изменится и отразится на возможности россиян оборонять Херсонскую область.
- В то же время неизвестно, что стало причиной разрушений моста. Военный эксперт Александр Коваленко считает, что пока нельзя говорить что-либо о ракетных ударах ВСУ.