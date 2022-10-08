Больше всего опасаются последствий "хлопка" русские "колонисты". Об этом 24 каналу рассказал бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

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Есть ли паника

Эксперт отметил, что в Крыму можно увидеть ажиотаж и панику у отдельных категорий "населения".

С самого утра в субботу первыми отреагировали таксисты и другие автомобилисты. Они быстро уехали на заправки и начали разбирать горючее. В частности, в канистры. Это был самый ожидаемый шаг. Я не скажу, что есть общая паника в отношении пищевых продуктов, но есть очереди в банкоматы,

– объяснил Бабин.

По его словам, люди понимают, что малейшие перебои с продукцией все-таки будут.

"Наибольшее количество панических настроений имеют российские "колонисты" и несколько тысяч "туристов". Для "колонизаторов" – это "третий колокольчик перед спектаклем". Они понимают, что в дальнейшем их будут спрашивать, что они здесь делают. Ситуация с каждой неделей дальнейшей российской агрессии становится все более "пикантной", – добавил экс-представитель президента в АР Крым.

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Сколько российских "колонистов"

Бабин отметил, что на временно оккупированном полуострове есть три основных категории "колонистов".

Первая – это военные, которых просто переместили с семьями, вторая – это чиновники и им подобные, прибывшие в Крым "полудобровольно". Им создавали условия, чтобы они являлись частью русской колонизации. Это и учителя, и прокуроры и очень широкий спектр людей, которыми Россия хочет насытить полуостров, чтобы обеспечить преступную русификацию.

– указал эксперт.

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Он рассказал, что третья категория – это люди, которые находятся "в поисках судьбы", направляясь в Крым.

"Учитывая, что на полуострове фактически нет экономики с 2013 года, то эта группа состоит преимущественно из тех, кто в России много украл, или кто получает в России определенную выгоду – военные, пенсионеры, отставники российских служб и т.д. Они имеют доходы не в Крыму и стремятся умереть на полуострове в старости лет", – подчеркнул собеседник.

Бабий резюмировал, что всего в Крыму сотни тысяч "завозцев".

"К примеру, город Севастополь. До оккупации в нем было до 300 тысяч человек. Сегодня – это почти 500 тысяч. Выводы делайте сами. И это несмотря на то, что в Крыму глубокий демографический кризис", – отметил экс-представитель президента в АР Крым.

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