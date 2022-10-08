Найбільше побоюються наслідків "бавовни" російські "колоністи". Про це 24 каналу розповів колишній представник президента України в АР Крим Борис Бабін.

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Чи є паніка

Експерт зазначив, що у Криму можна побачити ажіотаж і паніку в окремих категорій "населення".

З самого ранку у суботу першими відреагували таксисти та інші автомобілісти. Вони швидко поїхали на заправки й розпочали розбирати пальне. Зокрема, в каністри. Це був найбільш очікуваний крок. Я не скажу, що є загальна паніка щодо харчових продуктів, але є черги до банкоматів,

– пояснив Бабін.

За його словами, люди розуміють, що найменші перебої з продукцією все-таки будуть.

"Найбільшу кількість панічних настроїв мають російські "колоністи" й декілька тисяч "туристів". Для "колонізаторів" – це "третій дзвіночок перед виставою". Вони розуміють, що надалі їх питатимуть, що вони тут роблять. Ситуація з кожним тижнем подальшої російської агресії стає все більш "пікантною", – додав експредставник президента в АР Крим.

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Скільки російських "колоністів"

Бабін зауважив, що на тимчасово окупованому півострові є три основні категорії "колоністів".

Перша – це військові, яких просто перемістили з родинами, друга – це чиновники і їм подібні, які прибули до Криму "напівдобровільно". Їм створювали умови, щоб вони були частиною російської колонізації. Це і вчителі, і прокурори й дуже широкий спектр людей, якими Росія хоче наситити півострів, щоб забезпечити злочинну русифікацію,

– вказав експерт.

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Він розповів, що третя категорія – це люди, які перебувають "у пошуках долі", прямуючи до Криму.

"Зважаючи на те, що на півострові фактично немає економіки з 2013 року, то ця група складається переважно з тих, хто у Росії багато вкрав, або хто отримує в Росії певний зиск – військові, пенсіонери, відставники російських служб тощо. Вони мають доходи не в Криму і прагнуть померти на півострові на старості років", – підкреслив співрозмовник.

Бабін резюмував, що загалом у Криму сотні тисяч "завезенців".

"До прикладу, місто Севастополь. До окупації у ньому було до 300 тисяч людей. Сьогодні – це майже 500 тисяч. Висновки робіть самі. І це попри те, що у Криму глибока демографічна криза", – зазначив експредставник президента в АР Крим.

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