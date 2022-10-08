Все свідчить про те, що українські спецслужби провели на Кримському мосту блискучу спецоперацію. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

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Причина "аварії"

Експерт зазначив, що найімовірніше на Кримському мосту стався вибух близько 300 кілограмів фугасного заряду.

"Це міг бути підрив авто, але при його вибуху хвиля йде вгору від будь-якої поверхні. Будь-який вибух на поверхні не дає великого удару по самій поверхні. Якщо ж вибух машини спричинив такі руйнування – можна говорити про те, що цей міст збирали "на соплях", – вважає оглядач.

За його словами, зруйнувати прольоти мосту поверхневим вибухом неможливо.

Тоді весь міст уже готовий зруйнуватись. Такі руйнування призводить вибух ракетного осколково-фугасного заряду. При чому, заряд може бути 200 – 300 кілограмів. Це може бути "Нептун", "Гарпун" або "ATACMS". Але так точно вдарити ракетою тоді, коли там проходить поїзд, – дуже складно,

– додав фахівець.

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На його думку, зважаючи на руйнування можна говорити, що це ракетна атака, а ось за точністю підриву – що це керований вибух автомобіля.

"Авто могло перевозити контейнер, в якому знаходилася вибухова речовина, і стався підрив керованого плану. Тобто ініціація вибуху мала здійснюватися при прямому управлінні підривом", – зауважив Світан.

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"Російський" міст – поганий міст

Оглядач вказав, що всі факти свідчать про те, що під час будівництва мосту "з нього дуже багато вкрали": починаючи від проєкту, закінчуючи бетоном та монтуванням.

Міст робили дуже погано, його взагалі не можна використовувати, якщо такого рівня вибух так його руйнує. Жоден міст, який свого часу будували за радянськими проєктами, такої руйнації не матиме, навіть якщо по ньому вдарили б кількома ракетами. Тому тут є всі чинники, які стали можливими, але не без везіння,

– переконаний експерт.

Він підкреслив, що це "дуже добре розроблена операція українськими спецслужбами та українськими збройними силами".

"Завдання виконане на "5 з плюсом", тому бачимо такий ефект. Зруйнований одразу й автомобільний міст, при чому там одразу пошкодження "биків". Тобто вони зрушили зі своєї основи. Укріпити їх буде дуже складно. Друге полотно також може бути пошкодженим", – розповів фахівець.

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Світан констатував, що через те, що спалахнув також потяг з паливом – могли розплавитися "ферми" мосту.

"Металеві конструкції мосту розплавилися й в принципі використовувати залізничний міст найближчим часом буде неможливо. Тому це виконана на високому рівні спецоперація", – резюмував аналітик.

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