ФСБ ще у вересні вивозили свої родини з Криму

Зокрема, мовиться й про територію тимчасово окупованого Криму, де сьогодні вранці було частково зруйновано міст. Так, офіційний телеграм-канал Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm припускає, що Росія підозрювала, що Україна буде здійснювати контрнаступ – ФСБ ще у вересні почали вивозити свої родини з Криму.

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Так, у вересні неодноразово надходили інсайдерські дані, що російські фсбшники проводили евакуацію своїх родин з Криму. Говорити про конкретну причину важко, але вони точно щось знали.

Можливо, це було пов'язане з вибухами на авіабазах, а можливо, їх просто попередили, що у Криму буде не дуже безпечно,

– йдеться у повідомленні.

Так чи інакше, неофіційний рупор ФСБ – Гіркін активно анонсував "кіпіш" в Криму і навіть, що Крим може перейти під контроль України. Не сумніваємося, що це станеться вже зовсім скоро!

Вибух на Кримському мосту: що відомо

Вибух на мосту через Керченську протоку пролунав близько 6 години ранку. Першими про нього повідомили місцеві мешканці Криму – вони припускали, що на міст стався приліт. Спалахнула пожежа – горіли цистерни з паливом у вантажному потязі.

Через пошкодження автомобільної та залізничної частин мосту окупанти повністю зупинили рух через нього. Перестали й продавати квитки на потяги з Росії до Криму, і у зворотному напрямку. Росіяни нібито мають запустити поромну переправу через Керченську протоку.

Мережа зарясніла фото та відео пожежі. Воно й не дивно, адже дивитися на це можна вічно.

Наслідки вибуху вже показали й у російських медіа. Масштаби пошкодження справді вражають – частина дорожнього полотна просто занурилася у воду.

На вибух на Кримському мосту вже відреагували в українському Міноборони. Там зауважили, що Кримський міст, як і потоплений раніше російський крейсер "Москва" – це символи російської "влади" в українському Криму, і вони зникли.

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що знищення Кримського мосту руйнує чергові логістичні ланцюжки росіян, тож їм важче буде не лише підвозити резерви, а й вивозити поранених тощо.

Стало відомо, що за вибухами на Кримському мосту стоять українські спецслужби, зокрема й СБУ. Тож цього разу росіяни не помилилися, шукаючи "український слід" у своїх черговий проблемах.

До слова, на "бавовну" на Кримському мосту уже традиційно мемами відреагували українці, а росіяни – істерикою.

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