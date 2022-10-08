Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що це означає, що градус напруги внаслідок мобілізації, продовження війни, того, що Росія постійно отримує лише поразки – зростає.

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"І зрозуміло, що в перспективі, велика кількість мобілізованих можуть піти в інший бік – це вже було у 1917 році, коли військові Російської Імперії розвернули зброю", – припускає Мусієнко.

За словами фахівця, дехто в Росії це розуміє, ну і плюс в Росії бачать, що як тільки Путін голосніше заявляє про загрозу ядерної війни тощо, то вочевидь, не всім знайдеться місце у бункері.

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Дискредитація самого Путіна, ймовірно, вигідна ФСБ

На мою думку, починаються процеси, які ведуть до того, що дискредитація війни та самого Путіна, може призвести до зменшення градусу напруги,

– каже Мусієнко.

Але з іншого боку, ситуація із вибухами у Криму, може дозволити Путіну вкотре вийти і заявити про новий ядерний шантаж, цього теж не можемо виключати.

Олександр Мусієнко каже – ми точно знаємо, що наслідки вибухів дуже корисні та приємні для нас – 75% забезпечення росіян йде з Криму, а зараз цей ланцюжок зірваний.

"Можливо, хтось із оточення Путіна прагне цього зриву, аби розпочати процеси зі зміщення кремлівського диктатора з посади", – резюмує він.

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