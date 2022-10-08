Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что это означает, что градус напряжения в результате мобилизации, продолжения войны, того, что Россия постоянно получает только поражение – растет.

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"И понятно, что в перспективе, большое количество мобилизованных могут уйти в другую сторону – это было уже в 1917 году, когда военные Российской Империи развернули оружие", – предполагает Мусиенко.

По словам специалиста, некоторые в России это понимают, ну и плюс в России видят, что как только Путин громче заявляет об угрозе ядерной войны и тому подобное, то, очевидно, не всем найдется место в бункере.

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Дискредитация самого Путина, вероятно, выгодна ФСБ

На мой взгляд, начинаются процессы, ведущие к тому, что дискредитация войны и самого Путина, может привести к уменьшению градуса напряжения,

– говорит Мусиенко.

Но с другой стороны, ситуация со взрывами в Крыму может позволить Путину еще раз выйти и заявить о новом ядерном шантаже, этого тоже не можем исключать.

Александр Мусиенко говорит – мы точно знаем, что последствия взрывов очень полезны и приятны для нас – 75% обеспечения россиян идет из Крыма, а сейчас эта цепочка сорвана.

"Возможно, кто-то из окружения Путина стремится к этому срыву, чтобы начать процессы по смещению кремлевского диктатора с должности", – резюмирует он.

На Крымском мосту были взрывы: коротко