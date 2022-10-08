ЗСУ все ще не мають необхідних можливостей для проведення таких операцій. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Експерт зазначив, що якби це був би ракетний удар – тоді вже зараз всі мали б візуальне підтвердження такого кроку.
Якщо це був би ракетний удар, ми це могли б його побачити на великій кількості різних відео, які зараз є у відкритих джерелах. Час підльоту цієї ракети й "захід" на ціль – ми це також побачили б,
– запевнив оглядач.
Чи могли ЗСУ завдати ракетного удару по Кримському мосту: дивіться відео
За його словами, у ЗСУ на сьогодні немає зброї, за допомогою якої могли б здійснювати удари на такій відстані.
"Ми могли б про це казати, якби ЗСУ розпочали б зараз деокупацію Запорізької області й, наприклад, вийшли б на Мелітополь чи Бердянськ, звільнивши ці населені пункти. Тоді так. Щось інше – ні. Мені здається, що версію з ракетним ударом на сьогодні не треба розглядати", – резюмував Коваленко.
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